«Формирование комфортной городской среды» в Севастополе: полностью готовы три объекта

Региональный проекта «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

На сегодняшний день из семи объектов полностью готовы уже три – это сквер 100-летия Качи в посёлке Кача, сквер на улице Горпищенко у школы № 41, благоустройство которого было поручено завершить до 1 сентября, и сквер на улице Степаняна, 7. Также в большей степени готов сквер между домами на Маршала Геловани, 4 и на Генерала Острякова, 87. К концу года будут завершены работы в селе Дальнем, в Балаклаве на Новикова, 32 и в сквере Ветеранов в Инкермане. В готовых объектах мы заменили малые архитектурные формы и обеспечили доступность этих пространств для маломобильных групп населения. На Новикова, 32, кроме прочего, будет также установлено сантехническое оборудование, потому что это транзитная зона, там и рынок есть, и он будет связан по итогу со сквером на Новикова, 30, который мы отремонтировали в 2022 году. Работы в Инкермане и в селе Дальнем готовы уже более чем на 50%, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. заместителя губернатора Евгения Горлова.

На совещании также обсудили объекты, которые планируется благоустроить в 2024 году. Михаил Развожаев обратил внимание на то, что есть территории, за которые люди голосуют уже давно.

Если какие-то из скверов, за которые люди голосовали ранее, не вошли в отбор этого года, давайте сделаем их за счёт средств из бюджета Севастополя, – подчеркивает губернатор.

Для благоустройства в 2024 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» было выбрано 10 объектов:

сквер у Центрального рынка на улице Одесской, 3;

зелёная зона между домами № 26 и 32 на проспекте Октябрьской Революции;

сквер у мемориала «Погибшим односельчанам» на улице Софьи Перовской, 10а в посёлке Любимовка;

зелёная зона в районе дома № 5а на улице Сумской в селе Хмельницком;

территория между домами № 31 и 35 на улице Центральной в селе Родном;

зелёная зона в районе дома № 2 на улице Юбилейной в селе Фронтовом;

территория в районе дома № 7 на улице Шевкопляса в Инкермане;

сквер вокруг пруда «Зеленуха» на улице Ивана Пахомова в селе Орлином;

общественная территория вблизи спортивной площадки в районе дома № 24 на улице Ветвистой в посёлке Солнечном;

территория у Дома культуры в селе Вишнёвом.

Уже сейчас мы общаемся с людьми, чтобы спроектировать территории так, чтобы они были функциональны и соответствовали запросам жителей. После формирования бюджета будем разрабатывать проекты, – отмечает Евгений Горлов.

Напомним, объекты для благоустройства в 2024 году выбрали сами жители – онлайн-голосование проходило весной 2023 года. В нём приняли участие более 44 тысяч человек.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя