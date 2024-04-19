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«Формирование комфортной городской среды»: в Симферополе приведут в порядок 10 дворов

«Формирование комфортной городской среды»: в Симферополе приведут в порядок 10 дворов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 13:58 19.04.2024

В рамках Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках государственной программы Республики Крым «Формирование комфортной городской среды» в Симферополе ремонтируют 10 дворовых территорий.

Подрядная организация завершила работы по укладке асфальтобетонного покрытия на 3-х придомовых территориях. Об этом сообщил начальник отдела сопровождения строительства объектов благоустройства управления капитального строительства МКУ Департамент капитального строительства администрации города Симферополя Андрей Древич.

На данный момент подрядной организацией выполнены работы по установке бортовых камней, укладке асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях по улице Жидкова, 65 и улице Ангарская 36, 38, — отметил Андрей Древич.

После завершения основных работ будет проведено озеленение территории и установят малые архитектурные формы. Завершить строительно-монтажные работы планируют к середине лета этого года.

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