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Форум "День в спецназе" объединил 100 крымских студентов и школьников вместе с подразделением бойцов
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Форум «День в спецназе» объединил 100 крымских студентов и школьников вместе с подразделением бойцов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:56 16.05.2025

Заряд улыбок, слов поддержки и благодарности от юных крымских патриотов для бойцов: студенты и школьники вместе с Молодёжкой НФ за один день сплели 4 маскировочные сети, которыми укрыли технику. А Народный фронт вместе с командованием одного из спецподразделений организовал серию мастер-классов от бойцов на базе санатория «Северное сияние» в Саках.

Объединили сразу 100 наших юных патриотов и все ребята помогли сплести сети для фронта. При этом, вручили всё лично в руки бойцам, услышав от бойцов, насколько это важно, — отметил координатор Молодёжки НФ в Крыму Александр Карданов.

Парни поделились боевыми историями и научили первичным навыкам оказания первой фронтовой медицинской помощи, запуска дронов и использования средств отражения вражеских атак под водой.

Самые патриотичные юные звёздочки в Крыму и наши фронтовые герои! — подчёркивают в пресс-служба Народного фронта в Крыму. 

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

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