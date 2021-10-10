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Форум "Интурмаркет" поддержит туристическую сферу Крыма в «низкий сезон»
Фото: valery122, pixabay.com

Форум «Интурмаркет» поддержит туристическую сферу Крыма в «низкий сезон»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:11 10.10.2021

Проведение выставки-форума «Интурмаркет» в Крыму в ноябре станет драйвером для роста зимних продаж, а также поддержит деловой туризм в Республике в межсезонье. Такое мнение высказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

«Интурмаркет» — очень важная площадка для отраслевых дискуссий, обмена опытом и идеями. Здесь заключают контракты, договариваются о запуске новых проектов. Очень здорово, что теперь выставка будет проходить дважды в год: осенью в Крыму мы сможем обсуждать планы на зимний туристический сезон, а весной в Москве — на летний. Я планирую посетить мероприятие и принять участие в ключевых мероприятиях деловой программы. А еще проведение столь масштабного мероприятия в межсезонье будет способствовать загрузке отелей и активизации делового туризма в Крыму. Это перспективное направление, развитие которого позволит местной туристической инфраструктуре полноценно функционировать даже в низкий сезон, и туризм станет не сезонной, а круглогодичной работой для крымчан, — сказала Зарина Догузова.

Мероприятие будет проходить ежегодно в Крыму в октябре–ноябре в новом формате — «Интурмаркет. Осень». В этом году выставка пройдет в Ялте. Деловая программа будет проходить как в очном формате, так и в режиме онлайн.

«Интурмаркет» проводится с 2006 года. В 2021 году на площадке мероприятия было представлено более 890 участников из 12 стран мира и 72 регионов России. За три дня работы выставку посетили около 14 тыс. специалистов туриндустрии. Деловая программа включала в себя выступления 190 спикеров на более чем 100 мероприятиях.

 

Форум "Интурмаркет" поддержит туристическую сферу Крыма в «низкий сезон»

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