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Форум «Интурмаркет» в Крыму соберет на онлайн площадке ведущих отраслевых спикеров

Форум «Интурмаркет» в Крыму соберет на онлайн площадке ведущих отраслевых спикеров

Опубликовал: КрымPRESS в Бизнес в Крыму 20:04 27.10.2021

Международный форум «Интурмаркет» соберет на онлайн площадке в Крыму топовых отраслевых спикеров для обсуждения стратегии развития туризма в России. Мероприятие состоится в онлайн формате совместно с форумом «Открытый Крым».

Крым — тот регион, которому удалось договориться с руководителями «Интурмаркет» о проведении осенних сессий по развитию туризма на территории полуострова. Изначально 39 регионов сразу откликнулись и заявили о своем участии в мероприятии, большое количество субъектов предпринимательской деятельности. В нынешней ситуации мы ограничим проведение форума онлайн форматом, но все ведущие отраслевые спикеры в туризме примут в нем участие. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова поддержала проведение форума. В дальнейшем надеемся на развитие взаимоотношений с регионами уже на весеннем форуме, — цитирует пресс-служба Министерства курортов и туризма РК Вадима Волченко.

По словам министра, при дополнительных ограничениях, введенных в Крыму, и соблюдении всех необходимых мер безопасности Крым к весне может вернуться к проведению массовых мероприятий.

Форум «Интурмаркет» в Крыму соберет на онлайн площадке ведущих отраслевых спикеров

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