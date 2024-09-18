Форум «Истоки»: студенты творческих специальностей создадут проекты для популяризации культурного кода

С 17 по 21 сентября в Севастополе проходит четвёртый заезд «Гармония» форума «Истоки», который объединил в Музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» около 200 участников из 47 регионов России в новом Молодёжном историко-культурном центре «Истоки», открытом в Севастополе программой Роспатриот Росмолодёжи.

На заезде «Гармония» объединились студенты творческих образовательных организаций высшего образования, молодые артисты, активисты арт-объединений, медийщики, сценаристы, участники творческих конкурсов и фестивалей в возрасте от 18 до 35 лет. Каждый участник сможет предложить идеи для укрепления культурного кода своего региона и принять участие в разработке командных проектов.

Сегодня открылся уже четвёртый заезд форума «Истоки». За это время на одной площадке нам удалось объединить семей с детьми, историков и архивистов, наставников в сфере патриотического воспитания и творческую молодёжь – это более 700 человек из разных уголков России. Проект «Истоки» отличается от других форумов практико-ориентированной программой. Каждый «истоковец» работает над созданием профильных продуктов, которые позже найдут применение в проектах программы Роспатриот. Итогом заезда «Гармония» станет создание бренд-стратегий Северо-Кавказского, Северо-Западного, Уральского, Сибирского, Приволжского, Центрального и Южного федеральных округов, включая Луганскую и Донецкую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую области. Стратегии будут отражать историческое и этническое наследие, культурные традиции и особенности регионов,– цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководителя программы Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи Елену Беликову.

Для участников подготовлены образовательная программа с экспертами, экскурсии в Древний Херсонес и другие исторические места Севастополя, культурно-просветительская программа, возможность соприкоснуться с духовной составляющей на Родине православия.

На площадке форума собрались молодые творцы со всех уголков нашей страны, которые смогут не просто обменяться опытом и вдохновиться историей и культурой Севастополя, но и создать многогранное творческое сообщество для развития культуры и искусства России. Желаю ребятам плодотворной работы и уверена, что каждый привезёт в свой регион частичку культуры патриотической столицы России, – отмечает начальник управления по делам молодёжи города Севастополя Марина Слонченко.

Форум «Истоки» запустился в городе Печоры Псковской области, в этом году он впервые проводится в городе Севастополе. В этом году форум объединит 1000 человек из разных регионов страны в пяти тематических заездах: «Семейные ценности», «Историко-культурное наследие», «Путь наставника», «Гармония» и «Голос будущего».

На территории Музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» форум «Истоки» стал первым образовательным событием. На площадке находятся молодёжные центры, музеи Крыма и Новороссии, христианства, Античности и Византии, амфитеатр, ремесленные и гончарные мастерские. Одна из главных достопримечательностей вблизи «Нового Херсонеса» – Свято-Владимирский собор, который по приданию был построен на месте Крещения князя Владимира.

Заключительным заездом станет «Голос будущего» для представителей программ наставничества детских и молодежных общественных движений и организаций.

Подробная информация публикуется на официальном сайте Молодежного историко-культурного форума «Истоки» (https://форумистоки.рф), официальной странице Форума в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/fmikforum) и в официальном телеграмм-канале Форума (t.me/fmikforum).

Заезд «Гармония» Организатором форума «Истоки» выступает программа Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) совместно с Правительством Севастополя, Управлением по делам молодежи города Севастополя, Симферопольской и Крымской епархии и Росмолодёжь.Гранты при поддержке платформы Росмолодёжь.События.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя