Форум «Истоки» в Севастополе объединил наставников из 46 регионов России

С 9 по 13 сентября проходит заезд «Путь наставника» форума «Истоки», в котором принимают участие более 180 человек. Форум впервые проводится в Севастополе в Музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес».

Специалисты по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодёжи из разных регионов страны, в том числе, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, собрались в Севастополе с целью обмена опытом и обучения.

Этим летом обучение на форум «Истоки» прошло более 350 человек, а к концу сентября число участников форума превысит одну тысячу, – именно такое число мы ожидаем по итогам заявочной кампании. По результатам каждого заезда мы получаем продукты, которые находят применение в сфере патриотического воспитания, образования, культуры, истории и медиа, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководителя программы Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи Елену Беликову.

Программа заезда включает в себя образовательные мероприятия, мастер-классы, дискуссии и практические занятия, направленные на повышение профессионального уровня участников в области педагогической деятельности.Также для участников третьего заезда будут доступны духовные встречи, исповедь и принятие причастия.

Важно, что заезд «Путь наставника» посвящён передаче знаний и опыта от поколения к поколению. Желаю вам ярких впечатлений, новых знаний и незабываемых воспоминаний. Пусть эта смена станет для вас не только временем отдыха, но и отправной точкой для новых свершений!», — сообщил заместитель губернатора Игорь Михеев.

Следующий заезд «Гармония» объединения студентов творческих вузов, молодых артистов, активистов арт-объединений и медиаспециалистов, которые разработают стратегию культурного кода развития регионов России.

Подробная информация публикуется на официальном сайте Молодежного историко-культурного форума «Истоки»: https://форумистоки.рф, официальной странице Форума в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/fmikforum и в официальном телеграмм-канале Форума: t.me/fmikforum.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя