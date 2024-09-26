Форум «Истоки» в Севастополе: панельная дискуссия «История семьи – история страны: почему важно знать историю»

В Севастополе в рамках финального заезда форума «Истоки» состоялась панельная дискуссия «История семьи – история страны: почему важно знать историю».

Рад приветствовать вас на панельной дискуссии, посвященной важнейшим вопросам сохранения и развития ценностей. Мы все понимаем, что Родина, история, дом и семья – это основа нашей жизни, наше наследие. Знание своих корней, принадлежность к своей культуре – это не просто знание фактов, это духовная основа, фундамент, с которого начинается формирование личности. Проектная школа «Наследие» и форум «Истоки» предоставляют уникальную возможность молодым людям погрузиться в мир истории, познакомиться с богатым культурным наследием России, развить свои навыки проектной деятельности и получить ценный опыт в области исторического исследования. Вместе мы строим будущее, основанное на прочных традициях и непоколебимых ценностях, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя замгубернатора Игоря Михеева.

В рамках панельной дискуссии участники обсудили роль и значение семьи в становлении страны, как семейные ценности связаны с ценностями государства и народа, почему важно знать историю своей страны, почему будущее всегда основывается на знаниях прошлого и что могут делать подростки для того, чтобы менять настоящее к лучшему уже сегодня.

В мероприятии приняли участие около 300 ребят в возрасте от 14 до 17 лет. Панельная дискуссия состоялась в «Новом Херсонесе».

Напомним, заключительный заезд «Голос будущего» Молодежного историко-культурного форума «Истоки» проходит с 25 по 29 сентября.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя