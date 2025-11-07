Форум «МедиаЛаб»: севастопольские школьники осваивают мир современных медиа

В Молодежном центре в рамках проекта «МедиаЛаб» прошел форум для школьников 12-16 лет при поддержке Росмолодежь.Гранты, управления по делам молодежи и управления информационной политики. Молодые участники посетили лекции, посвященные важным аспектам медиасферы: работе с информацией, защите от ложных новостей и влиянию цифровых технологий на личность.

Образовательные медиапроекты, которые реализуются сегодня в Севастополе образуют большую единую экосистему. Это помогает молодым людям развиваться и становиться востребованными профессионалами в области медиа, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления информационной политики Александра Назарова.

Экспертами форума выступили Дарья Котрова, начальник отдела по работе с социальными сетями Севастопольской телерадиокомпании, и Нина Халилова, финалистка премии «ШУМ» и автор проекта «Позывной». Они рассказали ребятам о секретах создания интересных и востребованных новостей и о том, как СМИ влияет на общество.

«МедиаЛаб» — это грантовый проект, который объединил школьников Севастополя и дал возможность получить новые навыки в сфере медиа. Общаясь с профессионалами и участвуя в творческой игре, ребята научились качественно работать с информацией и создавать собственный интересный контент. Этот форум поможет нашей молодежи повысить уровень медиаграмотности и откроет новые пути для дальнейшего развития в этой области, — отмечает начальник управления по делам молодежи Марина Слонченко.

В конце ребята приняли участие в авторской «Большой медиа-игре», где использовали полученные знания на практике. Школьники примерили на себя роли блогеров, журналистов, представителей власти и корпораций, соревнуясь за место в «главной ленте дня».

Руководитель проекта «МедиаЛаб» — Владимир Корниенко, медиапедагог, режиссер-документалист, руководитель более 12 молодежных проектов и создатель 46 фильмов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя