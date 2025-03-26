Форум молодых педагогов в Севастополе объединил более 300 специалистов

В Музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» состоялся VIII форум молодых педагогов города: «Новый Херсонес – источник духовно-нравственного воспитания детей и молодежи».

В форуме приняли участие более 300 молодых педагогов, студенты севастопольских вузов, профсоюзный актив образования.

Организаторами мероприятия выступили Севастопольская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ и Молодежный отдел Симферопольской и Крымской епархии при поддержке департамента образования и науки города Севастополя.

Повышение престижа профессии учителя – наша общая задача. Этот форум направлен на содействие всестороннему развитию молодых педагогов, популяризацию педагогической профессии, формирование гражданской и культурной позиции молодежи на основе духовно-нравственных ценностей, мотивацию профсоюзного членства. Опытные педагоги делятся своими авторскими наработками, методиками, советами с молодыми специалистами, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора департамента образования и науки Татьяну Лукашевич.

В 2024-2025 учебном году в систему образования Севастополя пришли работать 139 молодых специалистов, а в 2023-2024 учебном году – 127 человек.

Участники форума обсудили реализацию государственной молодежной политики в городе, вопросы патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, повышения квалификации педагогов, участия в конкурсах профессионального мастерства, – рассказала председатель Севастопольской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки Вера Белая.

С докладом о траектории сотрудничества образовательных организаций и Церкви в сфере духовно-нравственного развития детей и молодежи выступил кандидат исторических наук, кандидат богословия, член Российского общества «Знание», священник Константин Белый.

Победитель регионального этапа конкурса «Учитель года -2024», член клуба «Наставник», учитель истории гимназии № 8 Татьяна Лехновская представила проект «Свет знаний во тьме войны» о подвиге учителей в годы Великой Отечественной войны.

В молодежном православном центре «Точка опоры», в месте притяжения юных сердец, стремящихся к развитию, самосовершенствованию и сохранению национальной культуры великого русского народа, участники форума пообщались с иеромонахом Анастасием (Байковым).

«Роль педагога в жизни человека действительно велика. В XXI веке крайне важно вырастить из ребенка человека с большой буквы. Есть работа, а есть служение. Труд учителя относится к служению, служению обществу, служению детям», – отметил иеромонах Анастасий.

Во второй части форума экскурсоводы «Нового Херсонеса» познакомили участников с главными достопримечательностями комплекса.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя