Форум «Открытый Крым»: прибудут делегации регионов РФ и Абхазии

В работе Всероссийского туристского форума «Открытый Крым» примут участие 50 спикеров из 11 регионов России, представители власти и турбизнеса Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Башкортостана, а также Республики Абхазия и др. В числе участников Форума представители Краснодарского края, Камчатки, Хабаровского и Красноярского края, Иркутской, Новгородской, Волгоградской, Архангельской, Псковской, Ярославской и др. областей, Еврейской автономной области, республик Татарстан, Бурятия, Северная Осетия, Чувашия, Ингушетия, а также Марий Эл. Всего в Форуме примут участие представители 63 регионов РФ.

Форум состоится 15-16 апреля в курортном комплексе Riviera Sunrise Resort & SPA в Алуште. Главное отраслевое мероприятие, организованное Министерством курортов и туризма Республики Крым, проходит при поддержке Ростуризма два раза в год с целью планирования и подведения итогов высокого курортного сезона. Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, форум пройдет в формате живого диалога, объединив онлайн и оффлайн мероприятия. Зарегистрироваться на XI Всероссийский туристский форум «Открытый Крым» можно на сайте, указав формат участия. Для онлайн-трансляции на электронный адрес придет подтверждение, а накануне мероприятия — ссылка, которая даст возможность подключиться к площадкам форума на Туристическом портале Республики Крым, — сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма РК.

Как отмечают участники форума, в эпоху трансформации отрасли особенно важны мнение и опыт профессионального сообщества относительно грамотного ценообразования, актуальности маркетинговых программ и повышения уровня сервиса, а также эффективного взаимодействия власти и бизнеса.

По словам министра курортов и туризма РК Вадима Волченко, внутренний туризм, благодаря особенному внимаю со стороны как федерального, так и регионального правительства, выходит на постпандемийный этап с выстроенной стратегией дальнейшего развития.

Современные тренды в туротрасли диктуют новые правила и инновационные решения. Высокая активность регистрации на Форум говорит об актуальности предложенных тем и о взаимном спросе бизнеса и власти к диалогу и выработке совместных решений, — отмечает министр.

Как сообщила Председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по туризму Эльмира Туканова, участие в форуме «Открытый Крым» — отличная возможность обсудить самые актуальные тенденции отрасли. По ее словам, Крым — уникальный полуостров с удивительной историей и огромным туристическим потенциалом.

Несомненно, для индустрии гостеприимства Башкортостана полезно обмениваться опытом с курортными регионами России, — говорит Эльмира Туканова.

Делегация Ставропольского края будет представлена представителями власти и турбизнеса, в том числе руководителями санаторно-курортных учреждений. Цель их приезда – обмен опытом с крымскими коллегами по разработке и реализации лечебных и, в частности, постковидных программ и оздоровления в целом.

Круглый стол с представителями власти и турбизнеса Крыма и Абхазии обусловлен ростом популярности туристических программ республик и увеличением взаимного турпотока. Стороны также обсудят дальнейшее взаимодействие и обмен опытом в культурно-познавательном, гастрономическом и оздоровительном туризме.