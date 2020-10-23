Форум «Открытый Крым» состоится в новом формате в ноябре

Главное профессиональное событие туристической отрасли Крыма – десятый, юбилейный ежегодный форум «Открытый Крым» состоится в этом году 26-27 ноября. Мероприятие проходит при официальной поддержке министерства курортов и туризма РК и информационной поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

Как уточнили в правительстве региона, учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, Форум состоится в измененном формате, когда основная часть активностей перейдет в онлайн.

«Открытый Крым» — знаковое мероприятие в сфере туризма, Форум является единственным комплексным профессиональным событием в сфере туризма в Крыму, дважды в год объединяющим более 5 тыс. профессионалов турбизнеса, федеральных и региональных экспертов и представителей власти для межрегионального отраслевого обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов индустрии.

Участники в онлайн формате смогут познакомиться с инновационными турпродуктами, посмотреть вебинары и поучаствовать в панельных сессиях.

На форуме будут подведены итоги непростого курортного сезона 2020, обсуждаться вопросы подготовки к сезону 2021 года, отмечены точки роста и приоритетные направления отрасли, а также будет уделено внимание разработке совместных стратегий развития и мероприятий, направленных на продвижение регионов и межрегиональному сотрудничеству.

Проведение еще одного знакового события осени — традиционного эногастрономического фестиваля #Ноябрьфест, перенесено на следующий год. На данный момент рассматривается возможность проведения мероприятия в новогодние праздники с соблюдением всех мер предосторожности, согласно актуальным требованиям Роспотребнадзора.

Мы надеемся, что эпидемиологическая ситуация позволит нам выйти на формат эногастрономического фестиваля к новогодним праздникам, безусловно, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора и при согласовании всех профильных структур. Пусть в несколько измененном формате – с большим количеством площадок, позволяющим максимально рассредоточить аудиторию по многочисленным локациям, — сказал министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.