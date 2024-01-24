Форум «Родные – Любимые»: Президент России дал старт Году семьи. Севастопольцы присутствовали

Президент России Владимир Путин в ходе форума «Родные – Любимые» дал старт Году семьи. Церемония состоялась на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Как отметил глава государства, главное предназначение семьи – это рождение детей, продолжение рода, а значит продолжение народа и его многовековой истории.

В семье укоренены наши культура, идентичность, национальный характер. Семья учит, воспитывает, передаёт традиции, знания, в том числе и профессиональный опыт. Во всех российских регионах есть известные династии – военнослужащие, инженеры, сталевары, врачи, учителя, деятели культуры. Семьи, люди разных национальностей хранят верность избранному призванию. И гордятся своим делом. На вашем форуме также присутствует немало таких семей-династий. Сюда приехали более тысячи активных, деятельных, инициативных людей. Это семьи, которые внесли значимый вклад в развитие нашей страны, своего региона, города или посёлка, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Владимира Путина.

В ходе своего выступления Президент добавил, что именно семья должна быть в центре всей государственной политики.

Безусловно, семейные ценности консолидируют общество. Я скажу больше: Россия – это, действительно, огромная семья, можно сказать, семья семей. Ведь здесь столетиями в мире и согласии живут люди разных национальностей, а многообразие их культур, языков, обычаев не разделяет, а объединяет Россию, потому что у нас общие ценности большой, дружной семьи, они делают нас более сильными, уверенными и сплочёнными. Любые трудности можно одолеть, когда такая огромная страна едина, и любых целей можно достичь, когда мы вместе, – отмечает Владимир Путин.

Всероссийский семейный форум «Родные – Любимые», проходивший с 19 по 23 января, стал первым официальным мероприятием Года семьи в России. В нём приняли участие представители семейных династий из 89 регионов страны, многодетные семьи, семьи участников СВО, Героев России.

Севастополь на форуме представила танцевальная семья Елизаровых. Вадим Альбертович Елизаров и его супруга Нина Борисовна Маршева основали Театр танца в городе более 20 лет назад. Он стал первым хореографическим в мире театром, творчество которого основано на лексике бального танца. Дело Вадима Елизарова продолжают его сын Александр с супругой Наталией. Александр Вадимович возглавляет театр, а его жена – ведущий мастер сцены и главный балетмейстер. По семейным стопам пошли и внуки, они также обучаются хореографическому мастерству.

Хочется выразить большие слова благодарности и гордость за то, что доверили нашей семье представлять наш город на этом потрясающем форуме «Родные – Любимые». Конечно, удивляешься масштабу нашей страны, количеству её регионов. Поражает колорит всех этих потрясающих семей, их национальные отличия, их гордость за то, какой регион они представляют. Конечно, огромное количество встреч с руководством страны, была встреча с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, она оставила неизгладимое впечатление, и все те назидания, которые на открытии Года семьи были даны, их сложно переоценить. Действительно для нашей страны, для нашего города является основой основ, смыслом существования, конечно, семья, — делится впечатлениями Александр Елизаров.

Организаторами Всероссийского семейного форума выступили Движение Первых, Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), Министерство труда и социальной защиты РФ, Российское общество «Знание» и АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» при поддержке Минпросвещения России, Министерства науки и высшего образования России, Минкультуры РФ, Минспорта РФ, Минздрава РФ и Федерального медико-биологического агентства. Партнёры мероприятия – Сбер, ОАО «Российские железные дороги», госкорпорации «Росатом» и «Роскосмос», «Лукойл», «Газпром», VK и другие компании.

Напомним, Международная выставка-форум «Россия» на одной площадке собрала важнейшие достижения страны. Для гостей проходят культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. С момента открытия выставки – 4 ноября 2023 года – её посетили более 5 млн человек.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя