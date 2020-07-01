Фото с животными в Крыму? Экологи разъясняют

Минприроды Крыма призывает гостей и жителей Крыма не пользоваться услугами «фотоживодеров».

Минприроды, в связи с поступающими обращениями по фактам предоставления фотоуслуг с животными в Крыму, разъясняет:

В настоящее время, с учетом вступившего с 01.01.2020 в силу Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», меры реагирования по фактам незаконного использования и содержания животных принимаются следующими органами власти.

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхоз) и ее территориальными органами в рамках осуществления государственного надзора в области обращения с животными, государственного ветеринарного надзора:

— при осуществлении деятельности зоопарков, зоосадов, цирков, зоотеатров, дельфинариев, океанариумов;

— при фотографировании, использовании животных на телевидении, в просветительской деятельности, в целях демонстрации (в том числе в местах розничной торговли, местах оказания услуг общественного питания);

Минприроды Крыма, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и ее территориальными органами — надзор за дикими животными — краснокнижными, охраняемыми международными договорами, обитающими в естественной среде и содержащихся в питомниках. Органами местного самоуправления — при соблюдении требований Правил благоустройства муниципального образования, в частности запрещающих выгул и использование животных в общественных местах. Органами полиции — в случае жестокого обращения с животными в порядке статьи 245 Уголовного кодекса РФ, — уточнили в природоохранном ведомстве.

Таким образом, при выявлении фактов использования животных в целях фотографирования для принятия мер реагирования следует обращаться в Россельхознадзор, тел. в г. Симферополь: (3652) 60-21-60, 60-26-27.

Кроме того, в случае выявления жестокого обращения с животными для принятия мер реагирования необходимо обращаться в органы МВД.

Минприроды Крыма призывает гостей и жителей Крыма не пользоваться услугами «фотоживодеров».