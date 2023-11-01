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Фотоконкурс «Давай поедем в !» Участвуете? Можно выиграть путешествие на полуостров

Фотоконкурс «Давай поедем в Крым!» Участвуете? Можно выиграть путешествие на полуостров

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:45 01.11.2023

Путешествие в Крым можно выиграть на выставке «Россия». Министерство курортов и туризма РК в честь открытия выставки-форума «Россия» проведет фотоконкурс «Давай поедем в Крым!», а также приглашает всех посетить стенд республики на ВДНХ.

Чтобы выиграть путевку в Крым достаточно сделать фото на фоне крымского стенда и опубликовать фотографию в социальной сети ВКонтакте с хештегом #крымлучшийнавднх, указав, что понравилось участнику на стенде республики и почему именно он должен поехать в Крым на отдых. Победитель получит путёвку в Крым на 5 дней для всей семьи. Работы принимаются до 14 декабря, награждение победителя пройдет в рамках Дня Республики Крым на выставке 15 декабря 2023 года, — отмечают в пресс-службе Министерства курортов и туризма РК. 

Кроме того, в декаду крымского туризма 9-20 декабря на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ Минкурортов Крыма проведет конкурс — розыгрыш Сертификата на отдых в Крыму и другие подарки от проекта «Гостеприимный Крым»! Чтобы поучаствовать нужно на пройти онлайн викторину на знание Крыма. Еще двум победителям будут отправлены крымская натуральная косметика, туристический гамак и наборы путешественника от Туристического портала Крыма.

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Подробности участия в конкурсах размещены здесь 

Справка: Международная выставка-форум «Россия» будет проходить в Москве на территории ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Каждый регион РФ представит свой стенд, где будет знакомить посетителей с ключевыми достижениями в различных отраслях. Также участие в выставке примут органы федеральной власти, представители крупных корпораций, общественных объединений, зарубежных стран.

По информации пресс-службы Министерства курортов и туризма РК

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