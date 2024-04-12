Фотовыставка к 80-летию освобождения столицы Крыма

В столице Крыма ко Дню освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков организована тематическая фотовыставка. Она расположена в сквере имени 50-летия СССР на улице Залесской.

На уникальных архивных фотографиях запечатлены исторические моменты, советские воины-освободители, военная техника и улицы города после освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Администрация Симферополя выражает благодарность Государственному комитету по делам архивов Республики Крым за предоставленные уникальные исторические фотографии.