Фотовыставка к 80-летию освобождения столицы Крыма

В столице Крыма ко Дню освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков организована тематическая фотовыставка. Она расположена в сквере имени 50-летия СССР на улице Залесской.
На уникальных архивных фотографиях запечатлены исторические моменты, советские воины-освободители, военная техника и улицы города после освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Администрация Симферополя выражает благодарность Государственному комитету по делам архивов Республики Крым за предоставленные уникальные исторические фотографии.
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С тегами: история Крыма