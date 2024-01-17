Фотовыставка «Царская семья. Любовь и милосердие» экспонируется в Ливадийском дворце

В Музыкальном салоне Ливадийского дворца-музея состоялось торжественное открытие выставочного проекта «Царская семья. Любовь и милосердие», посвященного жизни царской семьи как образца не только служения людям и Отечеству, но и примера русских семейных традиций и незыблемых духовных ценностей. Выставочный проект реализуется в рамках Года семьи, объявленного Указом Президента Российской Федерации.

На презентации с приветственным словом выступила заместитель директора дворца-музея Ксения Гернет, подчеркнув значимость проекта для развития духовно-нравственных качеств граждан России. Также выступили соорганизатор фотовыставки, настоятель Крестовоздвиженского дворцового храма семьи Романовых в Ливадии — отец Дмитрий (Гоцалюк) и заместитель председателя Ялтинского городского совета Светлана Базилюк, которые отметили особое символическое и культурное значение выставки для Крыма, где царственные страстотерпцы почитаются святыми покровителями семьи, – сообщает пресс-служба министерства культуры РК.

Дополнением мероприятия стали выступления дуэта Софии и Анны Полтавченко, исполнивших несколько произведений на скрипке и фортепиано.

Выставка включает свыше 100 исторических фотографий, рассказывающих об отношениях внутри семьи последнего императора России Николая II, воспитании детей, атмосфере особой любви, согласия и взаимопонимания. Фотовыставка доступна для посетителей музея в рамках обзорной экскурсии до 19 мая 2024 года.

Фото: Ливадийский дворец-музей.