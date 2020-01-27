Фрилансерам на заметку: 11 вопросов о налоге для самозанятых

С 1 января 2020 года налоговый режим самозанятости, введенный Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ, стал доступным для фрилансеров из еще 19 регионов. Кроме того, отмечают эксперты портала HeadHunter , его можно применять и тем, кто живет в регионе, где этот спецрежим не действует, но оказывает услуги клиентам из регионов, где он введен. С 1 января 2020 года он действует в:

Москве; Московской области; Калужской области; Татарстане; Санкт-Петербурге; Волгоградской области; Воронежской области; Ленинградской области; Нижегородской области; Новосибирской области; Омской области; Ростовской области; Самарской области; Сахалинской области; Свердловской области; Тюменской области; Челябинской области; Красноярском крае; Пермском крае; Ненецком автономном округе; Ханты-Мансийском автономном округе – Югре; Ямало-Ненецком автономном округе; Республике Башкортостан.

Эксперимент должен продлиться 10 лет — по 31 декабря 2028 года. Суть в том, что с доходов самозанятых лиц не нужно платить НДФЛ — вместо этого применяется налог на профессиональный доход (НПД). Большой плюс по сравнению с НДФЛ: ставка нового налога гораздо ниже — 4 либо 6%. Платить взносы в Пенсионный фонд и другие внебюджетные фонды не нужно.

Еще один плюс: всё взаимодействие с налоговой, включая первичную постановку на учет в качестве самозанятого, отчетность и уплату налога, максимально упрощено и строится через специальное мобильное приложение «Мой налог». Его можно скачать в Google Play и в App Store. Либо можно использовать личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России. В конце месяца система сама рассчитает вам сумму налога. Никаких деклараций подавать не надо, применять кассовую технику тоже не нужно.

Регистрироваться в качестве предпринимателя для применения этого режима по общему правилу не требуется. Но если у вас есть статус ИП, он не помешает вам применять этот режим налогообложения.

Мы собрали самые распространенные вопросы про этот режим.

1. По каким доходам от фриланса можно оформить самозанятость и платить НПД?

По любым доходам от оказания услуг, выполнения работ, продажи товаров, передачи имущественных прав, если соблюдены пять условий:

1. Вы получаете эти доходы не в рамках трудовых отношений (то есть у вас не заключен трудовой договор с тем, от кого вы получаете такие доходы).

2. Вы не привлекаете для своей деятельности других людей по трудовым договорам.

3. У вас не агентская (не посредническая) деятельность. В частности, вы не агент по недвижимости.

4. Ваши доходы не включены в перечень тех, по которым нельзя применять этот режим. Ограничений совсем немного, они довольно специфические и названы в пункте 2 статьи 4 и в статье 6 закона № 422-ФЗ. Например, не могут применять такой режим адвокаты, нотариусы, профессиональные оценщики.

5. Ваши доходы от этой деятельности не превышают 2,4 млн рублей в год. В среднем это 200 тыс. в месяц.

Фактически режим могут использовать все типичные фрилансеры, как те, у кого клиенты — физические лица, так и те, у кого клиенты — организации, например:

домашний персонал (няни, домработницы, семейные повара, личные водители);

репетиторы;

дизайнеры, верстальщики, копирайтеры, журналисты, иллюстраторы, фотографы;

SMM-менеджеры, PR-менеджеры, маркетологи;

программисты, разработчики;

юристы (за исключением адвокатов), бухгалтеры, частные рекрутеры, консультанты.

Мелкий бизнес — когда вы, например, что-то производите и продаете (но не перепродаете), занимаетесь ремонтом, частным консультированием, работаете частным косметологом, парикмахером и так далее, — закон тоже позволяет оформить как самозанятость.

2. Вроде бы для нянь, сиделок, домработниц и репетиторов новый налоговый режим не применяется, потому что они могут вообще не платить налог со своих профессиональных доходов. Это так?

Это не так. Няни, сиделки, домработницы и репетиторы тоже должны платить со своих доходов налог. Если там, где они работают, действует специальный налоговый режим для самозанятых, они могут им воспользоваться. Для них раньше действовали особые правила, но с 1 января 2020 года они утратили силу.

Дело в том, что первая попытка вывести из тени самозанятых предпринималась еще до появления закона № 422-ФЗ. В конце 2016 года приняли закон, который призывал тех, кто без статуса ИП оказывает услуги для личных, домашних и иных подобных нужд, заявить об этом в налоговую инспецию (подать специальные уведомления о своей деятельности). За эту легализацию их на три года (в 2017-2019 годах) полностью освободили от НДФЛ и страховых взносов во внебюджетные фонды. Прежде всего, это касалось нянь, сиделок, репетиторов и домработниц (п. 70 ст. 217 НК РФ). Такие уведомления подали всего около 4 тысяч человек по всей стране. Но даже для тех, кто их подал, освобождение от налога и взносов с 1 января 2020 года уже не действует.

3. Если я хочу работать таксистом, я могу применять налоговый режим для самозанятых, не регистрируясь в качестве ИП?

Нет, так не получится. По общему правилу для ведения деятельности в качестве самозанятого регистрироваться индивидуальным предпринимателем не нужно. Но есть исключения: это те виды деятельности, для которых по законодательству обязательно требуется регистрация в качестве ИП (п. 6 ст. 2 закона № 422-ФЗ).

Перевозка пассажиров и багажа легковым такси — как раз такое исключение. Для того чтобы заниматься этой деятельностью, нужно получить специальное разрешение, а это разрешение по закону выдается только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ст. 9 Федерального закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ).

Если у вас будет статус ИП и вы занимаетесь перевозками в регионе, где действует новый налоговый режим для самозанятых, вы сможете им воспользоваться.

4. Моя деятельность — услуги для бизнеса. По своему характеру они подпадают под НПД, но я живу в регионе, где режим для самозанятых пока не введен, а клиенты у меня бывают по всей стране — и там, где этот режим действует, и там, где его нет. Для оказания услуг я выезжаю к клиентам. В моем случае можно применять НПД? Если да, то только в части тех услуг, которые я оказываю там, где введен этот режим?

В вашем случае можно применять НПД, причем к доходам от услуг, которые вы оказываете всем клиентам, а не только тем, которые находятся в регионах, где введен спецрежим.

В законе сказано, что применять спецрежим для самозанятых вправе те, у кого местом ведения деятельности является территория любого из субъектов Российской Федерации, включенных в эксперимент. То есть закон не привязывает возможность платить НПД к тому, где вы прописаны и где фактически живете. Имеет значение только место ведения деятельности. Если в регионе, где вы живете, спецрежим не введен, а там где вы оказываете услуги, он введен, вы вправе его применять. Минфин разъяснял это в письмах от 29.05.2019 № 03-11-11/38994, от 11.03.2019 № 03-11-11/1531.

Если вы ведете деятельность сразу в нескольких регионах, то по закону вы сами выбираете, какой из них указать для целей уплаты НПД. Главное, выбрать тот, в котором действует спецрежим — тогда НПД можно применять к доходам от деятельности и во всех остальных регионах тоже, в том числе тех, где спецрежим не введен. ФНС разъясняла это в письмах от 21.02.2019 N СД-4-3/3012@, от 14.03.19 № АС-17-3/56.

5. Я живу в регионе, в котором не введен новый налоговый режим для самозанятых. Но мои заказчики находятся в регионах, где этот режим действует. Я выполняю для них работу по интернету. Мне можно применять специальный режим для самозанятых?

С этим вопросом весь 2019 год не было ясности, но к концу года ФНС и Минфин склонились к тому, что применять НПД в этом случае можно.

Для возможности применять спецрежим имеет значение не то, где вы живете, а место ведения деятельности. Но закон не раскрывает, что считается таким местом, если вы, находясь дома, дистанционно по интернету оказываете услуги и выполняете работы заказчикам из других регионов. Место ведения деятельности в таком случае там, где вы, или там, где ваш клиент?

Еще в начале осени у Минфина была туманная позиция: если вы оказываете услуги дистанционно по интернету в регионе, который не включен в эксперимент, то вы не вправе применять специальный налоговый режим НПД (письмо Минфина от 06.09.2019 N 03-11-11/68809).

Но позднее и Минфин, и ФНС высказались иначе: так как в законе нет определения места ведения деятельности, которая осуществляется дистанционно, до внесения изменений в закон место ведения такой деятельности может определяться по выбору налогоплательщика НПД: либо по месту его нахождения, либо по месту нахождения его заказчика (письмо ФНС России от 18.11.2019 № СД-4-3/23424@, письмо Минфина от 03.12.19 03-11-11/93715).

Проще говоря, в вашем случае вы, по актуальному мнению ведомств, можете применять этот специальный режим. Только нужно выбрать для целей уплаты НПД один из регионов, где находятся ваши клиенты, и где введен этот режим.

Но для надежности продолжайте следить за новостями о поправках в закон и за позицией Минфина и ФНС — вдруг что-то изменится.

6. Я выполняю кое-какую работу по гражданско-правовому договору для компании, в которой раньше работал по трудовому договору. Могу я воспользоваться новым режимом, чтобы платить 6% налога вместо 13%, которые с меня сейчас удерживает заказчик — мой бывший работодатель?

Если вы уволились из этой компании меньше двух лет назад, то по вознаграждениям, которые бывший работодатель вам сейчас выплачивает по гражданско-правовому договору, вы не можете перейти на уплату НПД. Закон это прямо запрещает, чтобы работодатели не увольняли работников фиктивно ради перевода на НПД. Если вы уволились из этой компании больше двух лет назад, то применение НПД возможно.

7. У меня есть официальная работа и еще я подрабатываю внештатно — выполняю заказы для разных клиентов по гражданско-правовым договорам. Как я могу использовать новый режим?

Вы можете платить НПД в отношении доходов по заказам, которые выполняете вне трудовых отношений, а налог с зарплаты по-прежнему будет удерживать ваш работодатель. Запрета на совмещение обычного режима налогообложения (НДФЛ) с НПД в законе нет. ФНС и Минфин это подтверждали (письма от 28.08.2019 № СД-4-3/17127, от 18.07.2019 № 03-11-11/53389).

8. Я фрилансер, работаю с юридическими лицами. Мне достаточно просто сказать заказчику, что я теперь применяю НПД, чтобы он не удерживал с моих доходов НДФЛ, или есть какой-то особый порядок уведомления? Заказчик просит какой-нибудь подтверждающий документ.

Никакого особого порядка уведомления нет, но для спокойствия заказчика вы можете предоставить ему справку о том, что состоите на учете как налогоплательщик, применяющий специальный режим налогообложения для самозанятых. Такую справку вы можете сформировать в мобильном приложении «Мой налог», а также в веб-кабинете на сайте ФСН России. Ваш заказчик и сам может проверить, являетесь ли вы самозанятым, в специальном сервисе на сайте ФНС.

Если он будет сомневаться, не должен ли он все равно удержать с ваших доходов НДФЛ, посоветуйте ему прочитать письмо ФНС от 28.08.19 № СД-4-3/17127. Там разъясняется, что если доход является объектом налогообложения НПД, то удерживать НДФЛ с него не надо.

9. Я живу и работаю в России, но у меня нет российского гражданства. Работаю как фрилансер, без трудового договора. Моя деятельность подходит под новый налоговый режим для самозанятых. Я могу им воспользоваться?

Это зависит от того, какое именно у вас гражданство. Новый налоговый режим для самозанятых могут применять не только российские граждане, но и граждане Евразийского экономического союза (ст. 5 закона № 422-ФЗ). В Евразийский экономический союз, помимо России, входят Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия. Если у вас гражданство одной из этих стран, вы можете платить НПД. Для этого вам понадобится получить ИНН, если у вас его еще нет.

10. Я давно на фрилансе, без регистрации ИП. Оплату от клиентов получаю иногда белую — по договору, с удержанием НДФЛ, иногда черную — без договора, без удержания налога, просто переводом на карту с карты частного лица или наличными. Ни с какими претензиями от налоговиков я ни разу не сталкивался. Зачем мне регистрироваться в качестве самозанятого — какие преимущества это даст?

Преимущества регистрации в качестве самозанятого по сравнению с вашей текущей ситуацией — в легализации доходов. Не придется опасаться, что налоговикам станет известно о ваших черных доходах и вас привлекут к ответственности за неуплату налогов и незаконную предпринимательскую деятельность. Проще будет подтвердить свои доходы, например для получения кредита.

Появится больше возможностей для привлечения серьезных заказчиков. Компании, которые избегают черной бухгалтерии, бывает, не работают с подрядчиками — физическими лицами без статуса ИП, потому что с их вознаграждений приходится дополнительно платить взносы и отчитываться в Пенсионный фонд и фонды обязательного медицинского страхования. С официально зарегистрированными самозанятыми, как и с ИП, этой проблемы у заказчиков не возникает, а значит, есть вероятность, что при выборе из подрядчиков со статусом и без статуса (будь то статус ИП или самозанятого) такие заказчики предпочтут фрилансера со статусом ИП либо самозанятого.

Если вы давно задумывались о регистрации ИП, но пугали головная боль с отчетностью перед налоговыми органами, необходимость заводить кассовый аппарат для наличных расчетов, платить взносы во внебюджетные фонды, то новый специальный режим для самозанятых — хороший вариант для вас.

11. Потенциальный работодатель предупредил, что, хотя я буду работать в офисе, меня не оформят в штат, а возьмут по гражданско-правовому договору. И мне нужно будет зарегистрироваться как самозанятому. Зато налог будет меньше. Если компанию поймают на этой схеме, лично мне что-то грозит?

Во-первых, соглашаясь на работу без оформления трудового договора, вы лишаете себя гарантий, которые законодательство предоставляет при официальном трудоустройстве. Как минимум — оплачиваемых больничных и отпусков.

Во-вторых, прикрывать фактические трудовые отношения гражданско-правовыми договорами запрещено. Если налоговая инспекция проверит вашего работодателя и установит это нарушение, она переквалифицирует ваши отношения на трудовые и пересчитает налог. Это будет означать, что ваш фактический работодатель должен был удержать с вашей фактической зарплаты (но не удержал) НДФЛ по ставке 13%.

С кого будут взыскивать недостающий налог и штраф за его неуплату — с вашего фактического работодателя или лично с вас — большой вопрос. Похожие ситуации возникают, когда работодатели просят фактических сотрудников оформиться индивидуальными предпринимателями на патенте и заключают с ними гражданско-правовые договоры. По словам Аркадия Брызгалина, руководителя группы компаний «Налоги и финансовое право», в случае переквалификации гражданско-правового договора в трудовой недоимка по НДФЛ и соответствующие штрафы могут быть доначислены организации или самому фактическому работнику. Это зависит от усмотрения налоговых органов и от конкретных обстоятельств дела.