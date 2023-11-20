Фронт и тыл едины – 77 партий помощи отправили крымчане на передовую крымским бойцам

Очередные квадрокоптеры с ночным видением, тепловизоры и несколько грузовиков строительных материалов переданы по просьбам подразделений крымским бойцам на передовой Херсонского и Запорожского направлений СВО. Это стало 77 партией помощи от жителей полуострова крымским ребятам в зоне СВО в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!».

Благодаря вам, у нас появляются дополнительные возможности для выявления противника в темное время суток. Идут бои, техника ломается, выходит из строя, но благодаря неравнодушным людям у нас есть возможность всегда быть готовыми и использовать гуманитарную технику. А это выполненные боевые задачи и спасенные жизни наших ребят. Мы все вместе идем к победе, мы на передовой, а народ в тылу, — отмечает крымский разведчик с позывным «Колос».

Общая стоимость этой партии квадрокоптеров для подразделений обошлась в 1,5 миллиона рублей, но их ценность в выполнении боевых задач невозможно описать.

Всего за этот год было направлено порядка 200 тонн помощи – десятки фур стройматериалов, несколько десятков квадрокоптеров, автотехники, сотни тепловизоров, прицелов, тактических аптечек и медикаментов, экипировки, «домашней помощи» и всего самого необходимого для бойцов. В приближении новогодних праздников готовится несколько масштабных партий помощи для бойцов, их поздравлений прямо на передовой и акций поддержки детей военнослужащих, чьи родители этот праздник встретят не в кругу семьи.

Ровно год назад мы вместе с многими крымскими подразделениями готовились к зиме, всеми возможными способами искали нужную нашим мобилизованным ребят и добровольцам техническую помощь, помогали оборудовать госпитали. И знаем, насколько это помогло нашим героям. Мы навсегда запомнили глаза детей, которых поздравляли с новым годом и показывали видео наших встреч в зоне СВО. Конечно, наш долг повторить все эти мероприятия и поездки и в этом году. И все желающие жители Крыма могут к этому присоединиться, — говорит руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму