ФСБ на заметку: запрещенный в РФ меджлис назвал число своих «потенциальных бойцов» в Крыму  

В 2014 году «меджлисовцы» ждали команду из Киева «К оружию!» и были готовы вывести три тысячи вооруженных боевиков на подавление Русской весны. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-председатель запрещенного в РФ меджлиса Мустафа Джемилев. Об этом сообщает «ПолитНавигатор». Ссылка на видео — ЗДЕСЬ .

Мы там, в Крыму, в основном ожидали, какой сигнал будет из Киева, что делать в этой ситуации. Постоянно держали связи с посольствами. Все нам в один голос говорили «не провоцируйте русских, все решится дипломатическим путем». Примерно, то же самое было из Киева. А крымские татары говорили: «Что происходит? На нашу землю заходит чужой солдат, а мы ничего не делаем». Я помню, уже где-то в марте месяце мне заместитель председателя меджлиса (запрещенная судом на территории РФ организация — ред.) говорит о том, что у него список есть, около трех тысяч крымских татар, которые готовы взять оружие, если будет сигнал, если им дадут оружие, — заявил Джемилев.

Он также напомнил о своем телефонном разговоре шестилетней давности с Президентом РФ Владимиром Путиным. Джемилев не скрывает: «тянул время» и обманывал российского лидера.

Когда у меня были телефонные разговоры с Путиным, главное, что его волновало, он говорил в таких выражениях: «Как бы не было провокации со стороны крымских татар и не было столкновений крымских татар с российскими солдатами». Я тогда ему твердо сказал, что провокаций с нашей стороны не будет, мы – граждане Украины, я только могу гарантировать, что крымские татары будут поступать так, как решит украинское руководство. А мы ждали от украинского руководства призыв вроде того, что «страна в опасности, враг вошел на нашу землю, граждане – к оружию!». Но этого не последовало, – заявил Джемилев.

По его словам, потенциальных «штыков» в Крыму по состоянию на 2014 год было около трех тысяч. Вспомним, события под Верховным Советом Крыма 26 февраля 2014 года – примерно столько «бойцов» под синими и желто-голубыми флагами там и было. Сколько из них уехало за своими лидерами на Украину? Сколько «перековалось»? Сколько ответило по «делу 26 февраля»? Но сколько затаились и ждут «команды»? Так вот, их «авторитет и лидер» их же, собственно, и сдал. И это уже, как говорится, ФСБ на заметку. Даже несмотря на то, что 6 лет прошло уже.

Сеня Фрименс.