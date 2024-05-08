ФСБ показала документы о преступлениях нацистов Германии в Крыму

Около 60 тыс. советских граждан, преимущественно — военнопленные, были вывезены нацистами из Крыма после прорыва Красной армией немецких укреплений на Перекопе весной 1944 года. Это следует из показаний генерал-полковника вермахта Эрвина Йенеке, содержащихся в рассекреченных ФСБ архивных материалах, с которыми ознакомился

УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю в рамках проекта «Без срока давности» рассекретила архивные документы о Великой Отечественной войне, которые включают справки, разведданные и протоколы допросов немецких преступников. Среди них и Йенеке, который командовал войсками вермахта в Крыму и на Кавказе.

После прорыва русскими немецких укреплений на Перекопе 9 апреля 1943 года срочно были вывезены в Констанцу (Румыния — прим. ТАСС) все русские военнопленные, заключенные из тюрьмы и турецкие батальоны, созданные из русских военнопленных. Кроме того, была вывезена часть гражданского населения, согласившаяся добровольно туда выехать. Насколько я помню, в Констанцу было вывезено около 60 тыс. человек, главным образом рабочие команды Крыма, образованные из военнопленных, — сообщил в своих показаниях Йенеке, арестованный советскими войсками в июне 1945 года в немецком Нидершёне и во время следствия и суда находившийся в Севастопольской тюрьме.

Немцы также вывозили из Крыма музейные ценности, стада ценных каракулевых овец, урожаи хлопка и табака.

Генерал-полковник рассказал и о борьбе немецкого командования с крымскими партизанами. В старых каменоломнях близ Керчи уже долгое время находились группы партизан и мирного населения. Для их уничтожения зимой, по инициативе генштаба, в мое распоряжение прибыла особая саперная команда. <…> Сначала военные части пытались проникнуть в пещеры и подорвать входы и выходы из пещер, но эта попытка не дала ожидаемого успеха. Затем было принято решение пустить в пещеры взрывообразующий газ, одновременно действующий как отравляющее вещество с тем, чтобы убить всех находящихся там людей. Так как не удалось достичь необходимой для взрыва концентрации газа, это мероприятие не было успешным, — рассказывал Йенеке.

По его словам, в дальнейшем пещеры были полностью блокированы, и люди в них остались без еды и питья. В итоге к немцам вышли около 350 человек, 40 из которых расстреляли.

Что случилось с остальными захваченными лицами, мне неизвестно, — заявлял генерал-полковник вермахта.

источник: ТАСС