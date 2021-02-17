ФСБ пресекла деятельность межрегионального экстремистского сообщества. Задержания прошли и в Крыму

По информации ЦОС ФСБ, пресечена деятельность межрегионального экстремистского сообщества запрещенной в России (решение Верховного Суда Российской Федерации от 15 сентября 2010 г. № ГПИ10-848) международной исламистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» («АТВХ»), идеология которой — «такфиризм» (обвинение в «неверии») дает теологическое обоснование в отношении «неверных», в том числе мусульман, а также необходимости создания теократического исламского государства — «халифата».

В феврале в Карачаево-Черкесии, Республике Крым, Краснодарском крае и Ростовской области задержаны 19 радикалов, которые, помимо пропаганды идеологии и вербовки новых сторонников, планировали совершение диверсионно-террористических актов на территории Северного Кавказа (от имени запрещенной «АТВХ»).

В ходе обысков по местам их проживания и конспиративных сборов изъято свыше 40 экземпляров экстремистских материалов, а также в лесном массиве Карачаево-Черкесской Республики обнаружен тайник с пулеметом «РПК», автоматом «АКМ», патронами и самодельными взрывными устройствами общей массой более 3 кг в тротиловом эквиваленте, в том числе т.н. «пояс смертника» с поражающими элементами, — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

В настоящее время задержанным предъявлены обвинения по ч. 1, ч 1.1, ч. 2 ст. 282.2 (организация и участие в деятельности экстремистской организации) УК РФ, в отношении 10 организаторов и активных участников экстремистской организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По результатам проведенных экспертиз изъятых средств поражения планируется дополнительно квалифицировать действия радикалов. Мероприятия по выявлению и пресечению деятельности экстремистских организаций продолжаются.