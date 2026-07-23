Житель Крыма оправдывал теракт в «Крокусе» – ему грозит 7 лет заключения

Жителю Симферополя может грозит до семи лет лишения свободы за оправдание теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», совершенного 22 марта 2024 года. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Мужчина также поддерживал удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам, призывал к насильственным действиям в отношении русских, указали силовики.

Сотрудники ФСБ установили и задержали симферопольца. Согласно заключению лингвистической экспертизы, комментарии мужчины содержат высказывания, публично оправдывающие терроризм.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). По данным крымского управления ФСБ России, мужчина признал вину и раскаивается в содеянном.

Теракт в концертном зале подмосковного Красногорска произошел 22 марта 2024 года. В «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. Это нападение стало одним из крупнейших терактов в истории современной России и унесло жизни 149 человек , один пропал без вести. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. Общий ущерб составил около 6 млрд рублей.

Расследование уголовного дела было завершено в июне 2025 года. Обвиняемыми по нему проходят 19 человек. Материалы насчитывают более 400 томов.

В феврале во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме прошли прения сторон по делу. На этой стадии прокурор запрашивает у суда наказание для обвиняемых, которое считает справедливым по итогам судебного следствия.

На скамье подсудимых оказались 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.

назначить пожизненные сроки заключения 15 из 19 фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Кроме того, прокурор попросил суд лишить гражданства РФ тех фигурантов дела о теракте, которые приобрели его в течение жизни. Обвинение попросило суд15 из 19 фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Кроме того, прокурор попросил суд лишить гражданства РФ тех фигурантов дела о теракте, которые приобрели его в течение жизни.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал общий ущерб от теракта в «Крокусе».

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 7