ФСБ в Крыму задержала трех россиян и иностранца — организовали канал нелегальной миграции

Подельники находили иностранных граждан, желающих нелегально трудоустроиться и проживать на территории полуострова, а затем занимались организацией их фиктивной постановки на миграционный учет и получением патентов для осуществления трудовой деятельности. Далее иностранцы были задействованы на различных строительных объектах, — говорится в сообщении.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Крыму двух организаторов незаконной миграции приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 165 тысяч рублей.

источник: РИА Новости Крым