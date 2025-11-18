Прямо сейчас:
Новости Республики
ФСБ в Крыму задержала трех россиян и иностранца — организовали канал нелегальной миграции

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:53 18.11.2025

Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали гражданина одной из республик Центральной Азии и трех россиян, которые организовали канал нелегальной миграции на территории региона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Подельники находили иностранных граждан, желающих нелегально трудоустроиться и проживать на территории полуострова, а затем занимались организацией их фиктивной постановки на миграционный учет и получением патентов для осуществления трудовой деятельности. Далее иностранцы были задействованы на различных строительных объектах, — говорится в сообщении.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Крыму двух организаторов незаконной миграции приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 165 тысяч рублей.

источник: РИА Новости Крым 

