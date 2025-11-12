Прямо сейчас:
ФСБ выявила новых причастных к покушению на митрополита Тихона
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:41 12.11.2025

ФСБ выявила новых фигурантов, причастных к покушению на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в среду в ФСБ России.

В результате проведенных мероприятий получены сведения о причастности к данному преступлению иных лиц, – говорится в сообщении.

По данным силовиков, киевский режим рассчитывал на то, что в случае успешной реализации теракта в отношении митрополита Тихона российская сторона будет вынуждена отказаться от мирных переговоров с США по Украине.

По мнению экспертов, основной целью указанного диверсионно-террористического акта являлся срыв переговоров между Россией и США по вопросу урегулирования украинского конфликта, – отметили в ФСБ.

Новые сведения и доказательства в отношении ранее задержанных фигурантов – помощника Тихона, гражданина Украины Дениса Поповича и клирика из Москвы Никиты Иванковича – выявлены в ходе прошедших накануне в Москве, Псковской области и Крыму обысков и допросов.

О предотвращении покушения на владыку Тихона ФСБ сообщила 28 февраля. На тот момент сообщалось, что убийство иерарха готовили помощник митрополита и клирик, ставшие агентами украинской разведки. Открыто уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств.

Просмотры: 2 120

