фото: © ЦОС ФСБ РФ

ФСБ задержала в Крыму двух диверсантов — работали на Киев

23.01.2026

ТАСС собрал основное, что известно в настоящее время.

Диверсии

  • Сотрудники ФСБ задержали двух россиян 1995 года рождения, причастных к совершению в 2024 и 2025 годах серии диверсионно-террористических актов.
  • В 2024 году они через Telegram установили контакт с сотрудником украинских спецслужб, под руководством которого собирали и пересылали информацию о дислокации на Крымском полуострове объектов Минобороны России, критически важной инфраструктуры, передвижениях колонн военной техники Вооруженных сил РФ, а также результатах ракетных ударов ВСУ.
  • По данным ФСБ, диверсанты также совершили поджоги релейных шкафов ФГКП «Крымская железная дорога» и оборудования базовых станций сотовой связи, расположенных в Сакском и Симферопольском районах Крыма.
Расследование

  • Следственный отдел УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовные дела по ст. 205 (террористический акт) и ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК РФ.
  • Задержанные дали признательные показания.
  • Суд арестовал их на два месяца, сообщили ТАСС в управлении ФСБ по региону и городу Севастополю.

источник: ТАСС

