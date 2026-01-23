ФСБ задержала в Крыму двух диверсантов — работали на Киев

В 2024 году они установили контакт с сотрудником украинских спецслужб, под руководством которого собирали и пересылали информацию о дислокации на полуострове объектов МО РФ, критически важной инфраструктуры, передвижениях колонн военной техники ВС России, а также результатах ракетных ударов ВСУ.

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух россиян, совершивших диверсии по указанию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.