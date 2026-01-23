ФСБ задержала в Крыму двух диверсантов — работали на Киев

В 2024 году они установили контакт с сотрудником украинских спецслужб, под руководством которого собирали и пересылали информацию о дислокации на полуострове объектов МО РФ, критически важной инфраструктуры, передвижениях колонн военной техники ВС России, а также результатах ракетных ударов ВСУ.
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух россиян, совершивших диверсии по указанию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
ТАСС собрал основное, что известно в настоящее время.
Диверсии
- Сотрудники ФСБ задержали двух россиян 1995 года рождения, причастных к совершению в 2024 и 2025 годах серии диверсионно-террористических актов.
- В 2024 году они через Telegram установили контакт с сотрудником украинских спецслужб, под руководством которого собирали и пересылали информацию о дислокации на Крымском полуострове объектов Минобороны России, критически важной инфраструктуры, передвижениях колонн военной техники Вооруженных сил РФ, а также результатах ракетных ударов ВСУ.
- По данным ФСБ, диверсанты также совершили поджоги релейных шкафов ФГКП «Крымская железная дорога» и оборудования базовых станций сотовой связи, расположенных в Сакском и Симферопольском районах Крыма.
Расследование
- Следственный отдел УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовные дела по ст. 205 (террористический акт) и ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК РФ.
- Задержанные дали признательные показания.
- Суд арестовал их на два месяца, сообщили ТАСС в управлении ФСБ по региону и городу Севастополю.
источник: ТАСС
