Функционал портала «Госуслуги» расширен

Пользователям портала «Госуслуги» больше не придется заполнять онлайн-заявления вручную и искать бумажные документы. Благодаря новым возможностям сайта это произойдет автоматически. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства России.

Теперь при оформлении гражданами заявлений на получение той или иной услуги информационная система портала сможет запрашивать необходимые данные в органах власти или организациях и самостоятельно вносить их в нужные поля. При этом такой запрос будет направляться исключительно в момент заполнения заявления, а после его отправки полученные данные не будут храниться на портале госуслуг.

Так, например, при онлайн-подаче заявления на регистрацию по месту жительства портал сможет сделать запрос в Росреестр и подтвердить возможность прописки заявителя и его семьи в указанном жилом помещении. Также при подаче гражданином заявления на субсидии и различные выплаты портал сможет в режиме онлайн проверить наличие свидетельств ЗАГС у заявителя и предзаполнить документ полученными данными.