Функциональная косметика: особенности, виды, принципы подбора

Да, функциональная косметика чаще всего относится к сегменту премиум-класса, медицинской или космецевтической продукции, а не к традиционному масс-маркету. Хотя в последние годы некоторые бренды начали предлагать продукты с активными ингредиентами и в более доступной ценовой категории, основными отличиями функциональной косметики от масс-маркета являются:

Высокая концентрация активных компонентов:

функциональная косметика содержит более высокие дозировки активных веществ (витаминов, кислот, пептидов и т.д.), которые требуют большего контроля при производстве и могут быть не такими дешевыми в изготовлении.

масс-маркет косметика, как правило, ориентирована на более широкую аудиторию, поэтому концентрация активных веществ в таких средствах ниже.

Научная и дерматологическая основа:

многие бренды функциональной косметики проводят исследования и тестирования своих продуктов в клинических условиях, часто в сотрудничестве с дерматологами и косметологами.

в сегменте масс-маркета акцент делается больше на маркетинг и привлекательность продукта, а не на глубокое воздействие на кожу.

Медицинская косметика (космецевтика):

некоторые виды функциональной косметики относятся к космецевтике — это промежуточный сегмент между медицинскими препаратами и косметическими средствами. Такие продукты продаются чаще всего через аптеки или специализированные магазины и направлены на решение серьёзных дерматологических проблем.

— это промежуточный сегмент между медицинскими препаратами и косметическими средствами. Такие продукты продаются чаще всего через аптеки или специализированные магазины и направлены на решение серьёзных дерматологических проблем. косметика масс-маркет чаще предназначена для повседневного ухода без глубокого терапевтического воздействия.

Индивидуальный подход:

функциональная косметика может быть адаптирована под конкретные проблемы и типы кожи или волос (например, средства для чувствительной или склонной к акне кожи), что требует большего внимания к составу.

масс-маркет ориентируется на массового потребителя, поэтому продукты более универсальны, но могут быть менее эффективны в решении специфических проблем.

Более высокая цена:

функциональная косметика, учитывая её состав и технологии производства, стоит дороже по сравнению с продуктами масс-маркета.

масс-маркет косметика ориентирована на более широкий круг потребителей и имеет доступную цену, что достигается за счет использования более дешевых компонентов и массового производства.

Таким образом, функциональная косметика, как правило, относится к профессиональной или премиум-категории, с упором на научные разработки и более точное воздействие на проблемы кожи и волос.

Подбор функциональной косметики

Выбор косметики со статусом «функциональная» требует внимательного подхода, так как она направлена на решение конкретных проблем кожи или волос и содержит активные компоненты, которые могут влиять на состояние вашего организма. Вот несколько ключевых рекомендаций:

Определите свои потребности:

тип кожи или волос: убедитесь, что вы знаете свой тип кожи (жирная, сухая, комбинированная, чувствительная) или особенности волос (ломкие, склонные к жирности, с перхотью).

конкретные проблемы: оцените, какие проблемы вы хотите решить. Это может быть борьба с акне, сухостью, пигментацией, морщинами, выпадением волос и т.д.

Изучайте составы:

активные компоненты: посмотрите, какие активные вещества входят в состав продукта. Например, ретинол помогает бороться с морщинами, гиалуроновая кислота увлажняет кожу, а салициловая кислота борется с акне.

избегайте аллергенов: если у вас есть аллергии или чувствительная кожа, избегайте продуктов, содержащих потенциальные раздражители, такие как искусственные отдушки, парабены, сульфаты.

Консультируйтесь с дерматологом или косметологом:

специалист может помочь точно определить ваш тип кожи, её состояние и порекомендовать подходящие средства на основе медицинских показаний. Это особенно важно, если у вас есть специфические проблемы (например, экзема, розацеа, акне), которые требуют профессионального подхода.

косметологи часто рекомендуют проверенные бренды или продукты на основе вашего индивидуального состояния.

Обращайте внимание на дозировки активных веществ:

некоторые активные компоненты, такие как кислоты или ретиноиды, могут иметь разные концентрации. Например, высокие концентрации ретинола или кислоты могут вызвать раздражение у людей с чувствительной кожей.

начинайте с продуктов с более низкими дозировками активных ингредиентов и постепенно увеличивайте их, чтобы кожа могла привыкнуть.

Тестируйте на небольшом участке кожи:

прежде чем использовать продукт на лице или волосах, проведите тест на небольшом участке кожи (например, на внутренней стороне запястья) для проверки на аллергические реакции.

ожидайте 24-48 часов, чтобы убедиться, что продукт не вызывает раздражения или покраснения.

Покупайте в проверенных местах:

функциональную косметику лучше покупать в аптеках, специализированных магазинах или у официальных дистрибьюторов. Это гарантирует подлинность продукции и её правильное хранение.

некоторые функциональные косметические бренды продаются только через официальные сайты или специализированные салоны.

Обращайте внимание на сертификацию и клинические исследования

функциональная косметика часто проходит клинические испытания и сертификацию, что подтверждает её безопасность и эффективность. Ищите на упаковке отметки о проведенных тестах или сертификацию дерматологов.

также полезно почитать результаты клинических исследований, если они доступны.

Соблюдайте инструкцию по применению:

функциональная косметика может иметь более специфические инструкции по применению. Например, некоторые средства нужно наносить только на ночь (ретиноиды), другие — только с солнцезащитным кремом.

нарушение инструкции по применению может снизить эффективность продукта или вызвать раздражение.

Обратите внимание на сроки годности:

функциональная косметика часто содержит активные компоненты, которые могут потерять свои свойства после определенного времени. Внимательно следите за сроками годности и условиями хранения.

Будьте терпеливы:

эффект от использования функциональной косметики может не проявиться сразу. Многие активные компоненты (например, ретиноиды, кислоты) требуют времени для того, чтобы показать результаты. Это может занять несколько недель или даже месяцев.

Выбор функциональной косметики — это процесс, который требует учета индивидуальных особенностей кожи или волос, состава средств и рекомендаций специалистов.