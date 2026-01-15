Футбольный клуб «Рубин Ялта» возглавил Алексей Грачёв

Алексей Грачёв после полугодичного перерыва вернулся в «Рубин Ялту», представляющий нашу республику в чемпионате ФНЛ-2 (дивизион «Б», группа 1). 56-летний специалист утвержден в качестве главного тренера команды. Ассистировать ему будут Сергей Науменко и Андрей Тарахтий (тренер вратарей).

Ранее под руководством Алексея Грачёва «рубиновые» дважды становились серебряными призерами этого турнира (в 2023 и 2024 годах). В июле прошлого года сотрудничество было приостановлено. Сейчас, по информации пресс-службы «Рубина Ялты», стороны договорились о продолжении совместной работы – с новыми задачами и общей целью развития команды.

Также стало известно, что стан «рубиновых» покинули четверо игроков: вратарь Александр Дьячков, защитник Александр Марченко, полузащитники Аким Устинов и Никита Болгов. Пополнил состав 23-летний хавбек Александр Хватаев из «Таврии».

Последние полгода «Рубин Ялта» выступал под руководством Сергея Бойко, по итогам сезона-2025 в чемпионате ФНЛ-2 (дивизион «Б», группа 1) команда заняла десятое место.

источник: «Крымский спорт»

