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Гайки закручиваются туже. Фейками о коронавирусе в соцсетях занимаются силовики и Роспотребнадзор
Фото: pxhere.com

Гайки закручиваются туже. Фейками о коронавирусе в соцсетях занимаются силовики и Роспотребнадзор

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 18:37 01.04.2020

Фейковая информация о коронавирусе, которая размещается в соцсетях, будет предоставляться в Роспотребнадзор и органы МВД. Об этом сообщил министр внутренней политики, информации и связи РК Михаил Афанасьев.

Был выявлен информационный вброс  в Уютненском сельском поселении Сакского района. В публикации содержалась недостоверная информация о том, что в сельском поселении пять человек заражено коронавирусом. Вчера пост уже был подправлен автором, была убрана фраза о количестве зараженных… Так как информация не соответствует действительности, она будет предоставлена в Роспотребнадзор и в органы МВД, – отметил министр.

В свою очередь, Глава Республики Крым Сергей Аксёнов отметил, что пользователей, распространяющих недостоверную информацию в интернете, нужно привлекать к ответственности и дал соответствующие поручения МВД по РК. Граждане, распространяющие фейковые новости, будут должны давать опровержения, либо будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовной ответственности.

Гайки закручиваются туже. Фейками о коронавирусе в соцсетях занимаются силовики и Роспотребнадзор

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