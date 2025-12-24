Юрий Гоцанюк: «Журналист года» – престижная премия, символ уважения к профессии, таланту, смелости и преданности делу

Вы показываете Крым таким, какой он есть на самом деле. В период Крымской весны вы не просто информировали – вы защищали правду. Когда Запад пытался заглушить наш голос, вы его усиливали. Когда пытались исказить нашу историю – вы её отстаивали. Когда сомневались в нашем выборе – вы показывали счастливые лица людей, которые наконец-то вернулись домой. Вы знали: если промолчим – кто-то другой напишет нашу историю за нас, — отметил Гоцанюк.

Он также отметил, что сегодня, в условиях СВО, журналисты вновь находятся на передовой, рассказывая о мужестве, силе духа наших воинов. Он подчеркнул, что правда – самое страшное для врагов, и что журналисты Крыма несут эту правду в каждом кадре и слове.

Впереди ещё много работы, много историй и новостей, о которых нужно рассказать. Честно! Живо! С сердцем! Так, как умеют журналисты Крыма, — подытожил Гоцанюк.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым