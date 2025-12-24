Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Юрий Гоцанюк: «Журналист года» – престижная премия, символ уважения к профессии, таланту, смелости и преданности делу
Новости Республики
Юрий Гоцанюк: «Журналист года» – престижная премия, символ уважения к профессии, таланту, смелости и преданности делу
фото: Пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Юрий Гоцанюк: «Журналист года» – престижная премия, символ уважения к профессии, таланту, смелости и преданности делу

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:09 24.12.2025

Символом уважения к профессии, таланту и преданности делу назвал премию «Журналист года» Юрий Гоцанюк, Председатель Совета министров Республики Крым, на торжественной церемонии награждения работников крымских СМИ. От имени Главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксёнова и себя лично он вручил заслуженные награды и выразил глубокую благодарность журналистам — за профессионализм и ответственность, талант, смелость и преданность своему делу.

Вы показываете Крым таким, какой он есть на самом деле. В период Крымской весны вы не просто информировали – вы защищали правду. Когда Запад пытался заглушить наш голос, вы его усиливали. Когда пытались исказить нашу историю – вы её отстаивали. Когда сомневались в нашем выборе – вы показывали счастливые лица людей, которые наконец-то вернулись домой. Вы знали: если промолчим – кто-то другой напишет нашу историю за нас, — отметил Гоцанюк. 

Он  также отметил, что сегодня, в условиях СВО, журналисты вновь находятся на передовой, рассказывая о мужестве, силе духа наших воинов. Он подчеркнул, что правда – самое страшное для врагов, и что журналисты Крыма несут эту правду в каждом кадре и слове.

Впереди ещё много работы, много историй и новостей, о которых нужно рассказать. Честно! Живо! С сердцем! Так, как умеют журналисты Крыма, — подытожил Гоцанюк.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Узнайте больше:  Крымские учёные описали новый сорт робинии
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.