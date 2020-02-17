«Гаражная амнистия», если и будет, то коснётся только безопасных объектов

«Гаражная амнистия», которую планируют начать в 2021 году, коснется только безопасных объектов, которые не мешают местным жителям, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Всероссийского центра национальной строительной политики Александра Моора:

Ранее в правительство был внесен законопроект о «гаражной амнистии», совместно разработанный Минэкономразвития и Росреестром. Из-за отсутствия правоустанавливающих документов многие россияне на протяжении долгих лет не могли оформить эти постройки. Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что реальное количество существующих, но не оформленных гаражей, значительно выше. По оценке властей, «гаражная амнистия» затронет более 4,5 млн автовладельцев.

Александр Моор считает, что необходимо узаконить только качественные и безопасные гаражи, которые не мешают местным жителям. Следует учесть прошлые ошибки и устранить недоработки в законодательстве, отметил эксперт. Он напомнил, что некоторые объекты находятся на самозахваченнных земельных участках. Если гаражные постройки угрожают безопасности местных жителей, они будут снесены.

О «гаражной амнистии» больше — здесь.