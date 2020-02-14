Российские законодатели хотят запустить «гаражную амнистию»

В России законодатели захотели упростить порядок регистрации прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых располагаются гаражные объекты. Соответствующий законопроект внесен в российское правительство, сообщается на сайте Росреестра.

Документ разрабатывался Минэкономразвития России совместно с Росреестром в течение двух лет. Он предусматривает особый механизм оформления прав граждан на земельные участки, где построены частные гаражи, а также на принадлежащие гражданам машино-места, расположенные в коллективных гаражах. Согласно законопроекту, упрощенный порядок регистрации прав будет предложен владельцам гаражных объектов, возведенных только до введения в действие Градостроительного кодекса РФ (он вступил в силу 30 декабря 2004 года), — сообщает Лента.

Как отмечают в Росреестре, будучи запущенной, «гаражная амнистия» облегчит жизнь 4,5 миллиона автовладельцев, чьи гаражи до сих пор не зарегистрированы. Общее число таких объектов, по официальным данным, — около 3,5 миллиона единиц:

Из-за отсутствия правоустанавливающих документов граждане годами не могли оформить объекты, а сами постройки из-за отсутствия в законе определения «гараж» не учитывались, поэтому количество фактически существующих, но не оформленных в установленном порядке объектов значительно выше, — поясняется в сообщении регистрационного ведомства.

По нормам нового законопроекта, граждане смогут оформить права на гаражи и землю под ними по документам, подтверждающим длительное добросовестное использование объекта, выплату пая в гаражном кооперативе, ранее полученное решение о распределении гаража, а также по квитанциям, подтверждающим оплату эксплуатационных расходов.

В Росреестре «гаражную амнистию», начало которой намечено на 2021 год, сравнивают с дачной, закон о проведении которой был принят еще в 2006-м. Изначально предполагалось, что упрощенный порядок регистрации дачных объектов будет действовать до 2015 года. Впоследствии амнистию продлили до 2018-го, а затем до 2020 года.