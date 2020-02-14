Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Российские законодатели хотят запустить «гаражную амнистию»

crimeapress_news

Российские законодатели хотят запустить "гаражную амнистию"
иллюстрация: vlg-media.ru

Российские законодатели хотят запустить «гаражную амнистию»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:42 14.02.2020

В России законодатели захотели упростить порядок регистрации прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых располагаются гаражные объекты. Соответствующий законопроект внесен в российское правительство, сообщается на сайте Росреестра.

Документ разрабатывался Минэкономразвития России совместно с Росреестром в течение двух лет. Он предусматривает особый механизм оформления прав граждан на земельные участки, где построены частные гаражи, а также на принадлежащие гражданам машино-места, расположенные в коллективных гаражах. Согласно законопроекту, упрощенный порядок регистрации прав будет предложен владельцам гаражных объектов, возведенных только до введения в действие Градостроительного кодекса РФ (он вступил в силу 30 декабря 2004 года), — сообщает Лента.

Как отмечают в Росреестре, будучи запущенной, «гаражная амнистия» облегчит жизнь 4,5 миллиона автовладельцев, чьи гаражи до сих пор не зарегистрированы. Общее число таких объектов, по официальным данным, — около 3,5 миллиона единиц:

Из-за отсутствия правоустанавливающих документов граждане годами не могли оформить объекты, а сами постройки из-за отсутствия в законе определения «гараж» не учитывались, поэтому количество фактически существующих, но не оформленных в установленном порядке объектов значительно выше, — поясняется в сообщении регистрационного ведомства.

По нормам нового законопроекта, граждане смогут оформить права на гаражи и землю под ними по документам, подтверждающим длительное добросовестное использование объекта, выплату пая в гаражном кооперативе, ранее полученное решение о распределении гаража, а также по квитанциям, подтверждающим оплату эксплуатационных расходов.

В Росреестре «гаражную амнистию», начало которой намечено на 2021 год, сравнивают с дачной, закон о проведении которой был принят еще в 2006-м. Изначально предполагалось, что упрощенный порядок регистрации дачных объектов будет действовать до 2015 года. Впоследствии амнистию продлили до 2018-го, а затем до 2020 года.

Источник: Лента

Российские законодатели хотят запустить "гаражную амнистию"

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.