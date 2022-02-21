Гармонично? Эта рабочая неделя короткая, следующая – длинная

Потом опять короткая…

На этой неделе нас ждет отдых посреди недели. В соответствии с производственным календарем 23 февраля является нерабочим праздничным днем, а продолжительность рабочего дня 22 февраля сокращается на один час.

А вот неделя с 28 февраля по 5 марта будет рабочей – шестидневной. Суббота 5 марта объявлена рабочим днем. Впрочем, никто не переработается, поскольку это предпраздничный день, трудиться будем на один час меньше.

Зато потом… С 6 по 8 марта (воскресенье, понедельник и вторник) у россиян будут три дня отдыха. Как вы поняли, в связи с Международным женским днем.

Для кого-то все это повод для рассуждений о «гендерном неравенстве» — ну как же, у мужиков только один выходной, а у женщин – аж три. У кого-то все вышесказанное вызовет саркастическую усмешку – какие там выходные, когда на себя работаешь, и тут уж принцип прост: «не потопаешь – не полопаешь». Ну а кто-то уже задумался о подарках.

«Известия» рассказали о самых желанных подарках россиян на 23 февраля и 8 марта. Исследование показало, что практически все мужчины и женщины намерены дарить презенты (75 и 81 процент соответственно) на 23 февраля и 8 Марта, при этом потратить на них они планируют около 10 тысяч рублей.

Выяснилось, что самыми распространенными желаниями среди мужчин оказались гаджеты (53 процента), ноутбуки и компьютеры (47), товары для спорта, отдыха и хобби (37), а также одежда (35).

В то же время женщины больше всего хотели бы получить в подарок ювелирные изделия (55 процентов), подарочные сертификаты (53), товары для ухода за собой (50) и электронику (50).

Отмечается, что несмотря на перечисленные предпочтения женщин только 24 процента мужчин планируют покупать в подарок украшения, 34 процента — сертификаты и 30 процентов — электронику. В то же время дарить электронику мужчинам собираются всего 18 процентов женщин, а ноутбуки и компьютеры — 7 процентов.

А вы уже определились?

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