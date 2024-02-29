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Гастарбайтеры в Керчи нашли вариант легкого заработка – промышляли разбоем
Кадр из х/ф "Жмурки", 2005. Реж. А.Балабанов

Гастарбайтеры в Керчи нашли вариант легкого заработка – промышляли разбоем

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия 13:38 29.02.2024

Суд откровенно пожалел отморозков.

В Керчи суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей иных регионов. Они признаны виновными по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

В суде установлено, что двое мужчин, приехавших из других регионов Российской Федерации в город Керчь с целью заработка, познакомились с местным жителем. В ходе словесного конфликта, возникшего во время употребления алкоголя в квартире местного жителя, мужчины нанесли не менее 3 ударов последнему по различным частям тела, после этого один из подсудимых приставил к его горлу нож, а второй начал требовать телефон и денежные средства у хозяина дома, а также его друзей, которые услышали шум и прибежали в помещение кухни. Всего у трех потерпевших злоумышленники похитили свыше 20 тыс. рублей, — рассказали в прокуратуре.

Керченский суд приговорил «гостей города» мужчин к 1 году и 5 месяцам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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