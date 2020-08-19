«Гастролеров» из Карелии, совершивших крупную кражу в Евпатории, задержали в Анапе

Видео задержания.

Крымские полицейские задержали подозреваемых в крупной краже из автомобиля, совершённой в Евпатории, с помощью «сканера кода сигнализации» («код-граббера»). Как уточнили в пресс-службе МВД, распространившей видео момента задержания, «развязка» этой истории произошла В Анапе.

В дежурную часть ОМВД России по г. Евпатории обратился местный житель с заявлением о том, что неизвестные тайно проникли в багажник его автомобиля, откуда похитили денежные средства в сумме 723 тысячи рублей. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. В ходе осмотра было установлено, что замок багажника автомобиля потерпевшего не был повреждён физически. Стражи порядка определили, что автомобиль был вскрыт при помощи специального устройства, позволяющего считывать код сигнализации, — рассказали в МВД по РК.

Кроме того, при опросе потерпевшего оперативные сотрудники ОМВД России по г. Евпатории пришли к выводу, что преступники выбрали потерпевшего не случайно. Крупная сумма денег находилась в автомобиле в связи с тем, что заявитель в тот день снимал выручку с банковских терминалов, а значит — за потерпевшим следили.

Не теряя времени, сотрудники полиции приступили к установлению личности подозреваемых. В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий опытным оперативникам удалось по крупицам собрать информацию, изучить и проанализировать все имеющиеся факты. Сыщикам удалось установить марку и государственный номер автомобиля, на котором передвигались злоумышленники.

По имеющейся у оперативников информации, автомобиль подозреваемых в день совершения преступления покинул территорию Республики Крым и въехал в г. Анапа Краснодарского края. По стопам злоумышленников в служебную командировку направились и евпаторийские оперативники. В течение нескольких дней полицейские методично «прочёсывали» улицы курортного города, осматривали каждый двор и автостоянку. Результат кропотливой работы не заставил себя ждать. На одном из перекрёстков города они увидели разыскиваемый автомобиль, в котором находились двое подозреваемых.

Для задержания злоумышленников оперативники запросили поддержку местных сотрудников Госавтоинспекции. Двумя экипажами мотобатальона анапского отдела ГИБДД автомобиль был остановлен, в результате евпаторийские оперативники смогли задержать подозреваемых.

Злоумышленниками оказались 41-летний и 46-летний жители Республики Карелия. В автомобиле подозреваемых было обнаружено и изъято специальное устройство считывания кода сигнализации, так называемый «код-граббер». Задержанные доставлены в город Евпаторию. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственным отделом ОМВД России по г. Евпатории возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ. (Кража, совершённая в крупном размере). Злоумышленники свою вину признали. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа, принудительных работ, либо лишения свободы на срок до шести лет со штрафом, — сообщили в МВД по РК.

Уточняется, что часть похищенных денежных средств обнаружена на банковской карте одного из подозреваемых.