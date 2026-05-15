Гастрономический проект «Вкусные истории Крыма»: к участию присоединились ещё 20 ресторанов

Первые 20 ресторанов Крыма принимают участие в гастрономическом проекте-путешествии «Вкусные истории Крыма», который реализует Министерство курортов и туризма Республики Крым в рамках Года крымского гостеприимства, объявленного в 2026 г. Главой Республики Крым. Крымчанам и гостям полуострова предлагается увлекательное гастрономическое путешествие по Крыму, которое поможет узнать регион по-новому, через локальные продукты и местные кулинарные традиции.
Для этого рестораны Крыма разработали специальные сезонные гастропары — продуманные сочетания блюд и напитков, отражающие колорит местности. В течение всего года или пяти сезонов заведения будут презентовать авторское блюдо из крымских продуктов и идеально подобранный к нему напиток: чай, вино, лимонад, и т. д. Всё это доступно по специальной промоцене — только в рамках текущего сезона. Соответственно количество ресторанов может увеличиться.
Проект состоит из пяти тематических сезонов (по 1,5–2 месяца каждый). Гости смогут попробовать гастропары и посетить разные рестораны в удобное время:
1. «Ягодные истории» (май–июнь): клубника, черешня, шелковица, малина.
2. «Фруктовые истории» (июль–август): абрикос, слива, персики, инжир, арбуз, дыня, груши.
3. «Десертные истории» (сентябрь–октябрь): хурма, айва, виноград, гранат, кизил.
4. «Морские истории» (октябрь–ноябрь): бычок, ставрида, барабулька, сарган, мидии, рапаны, креветки, керченская сельдь.
5. «Праздничные истории» (декабрь–январь): новогодние блюда и напитки с акцентом на крымские продукты.
По итогам каждого сезона участники проекта могут принять участие в розыгрыше путевки в Крым.
Чтобы гостю присоединиться к «Вкусным историям Крыма», достаточно на странице проекта https://welcome.travelcrimea.com/gastro выбрать ресторан участник, посетить ресторан и заказать гастропару сезона, насладиться вкусом Крыма и положить новую гастрономическую историю о полуострове в свою копилку воспоминаний.
Это путешествие по вкусам Крыма, которые раскрывают свою специфику через авторское видение наших шефов. Каждый сезон ресторан представит свою идеальную гастропару, а гость не только выберет своих фаворитов, но и станет участником розыгрыша отдыха в Крыму. Разнообразие предложений даст возможность побольше узнать о крымских специалитетах и тех гостеприимных людях, которые с ними работают. Каждая гастрономическая пара — как маленькая история о традициях и продуктах Крыма, — отметил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
