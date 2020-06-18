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Газификация сел Байдарской долины пройдет по городской земле

Газификация сел Байдарской долины пройдет по городской земле

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 19:09 18.06.2020

Соответствующая корректировка по газификации сел Байдарской долины внесена в документацию во время заседания правительства Севастополя.

Изначально предполагалось, что при прокладке газопровода будут использованы частные земельные участки в рамках публичного сервитута. Однако, эти планы пришлось пересмотреть из-за того, что процедура установления публичного сервитута длительная и физические лица не всегда дают свое согласие. Все это могло привести к нарушению сроков реализации проекта ФЦП.

Предлагается исключение из полос отвода линейных объектов порядка 200 обремененных публичным сервитутом земельных участков. Там площадь земельных участков была незначительной – от 3 до 50 кв. метров, но все равно это неудобство на период строительства для граждан, поэтому предлагается откорректировать трассу газификации сел Байдарской долины только по землям госсобственности, — отметил ИО директора Департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.

По его словам, это не потребует проведения процедуры публичных слушаний.

Корректировка незначительная – не более 10%, это допускается в соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса, — уточнил Жукалов.

Строительство газопровода начнется в 2021 году.

Газификация сел Байдарской долины пройдет по городской земле

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