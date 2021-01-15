Газификация Севастополя должна завершиться в 2025 году

Но для начала надо разобраться с газификацией села Фронтового.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев потребовал разобраться с платой за газификацию села Фронтового. Он отметил, что в СМИ прошло несколько жалоб от сельчан на высокую стоимость подключения домов к газу.

Я четко поставил задачу, так как этими работами занимается наш подведомственный ГУП «Севастопольгаз» — подготовить все необходимые решения для минимизации «последней мили», чтобы люди платили только за разводку газа внутри дворовых пространств. Кроме того, было принято соответствующее решение Президента. У нас какие-то странные регламенты – люди должны какие-то деньги платить за внутреннее согласование. Человек должен платить один раз — за то, что делает у себя за забором. Никаких плат за технологическое присоединение, никаких других вещей. Если надо делать проект, который касается внутридомовой разводки, человек вправе на рынке выбирать организацию. Проекты и работы не могут делаться исключительно нашей подведомственной организацией по волюнтаристским тарифам, — сказал губернатор.

Михаил Развожаев планирует лично выехать во Фронтовое, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.

Посмотрю, что там происходит. К запуску газа каждый человек должен понимать, какая у него будет дальнейшая история с оплатой, подключением его дома, — отметил он.

По словам Развожаева, газификация Севастополя должна полностью быть завершена в 2025 году.