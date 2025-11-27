Газоснабжение: кто имеет право на льготы в Крыму

По словам профильного министра, на поддержку могут рассчитывать многодетные семьи, люди с низкими доходами, ветераны Великой Отечественной войны и ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также инвалиды I группы и граждане, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Ветераны СВО и члены их семей также имеют право на такую льготу.

Для того, чтобы человек мог получить эту льготу, ему необходимо обратиться в администрацию района, либо городского округа, в структурное подразделение, которое занимается социальной защитой. Подать необходимый пакет документов. Людям доводят финансирование, порядка 100 тысяч рублей. Также есть меры социальной поддержки в виде кредитной программы под 3% годовых для этих же льготных категорий граждан, – заявил Владимир Воронкин.

По информации главы Минтопэнерго, в Крыму за десять лет газифицированы больше ста населенных пунктов, только в этом году голубое топливо провели к семи селам.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Крым и Севастополь в этом году получат из федерального бюджета 44 миллиона рублей по программе социальной газификации. В общей сложности правительство направит в регионы 1 млрд рублей на эти цели.