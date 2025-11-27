Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Газоснабжение: кто имеет право на льготы в Крыму
Новости Республики
Газоснабжение: кто имеет право на льготы в Крыму
фото: stocksnap.io

Газоснабжение: кто имеет право на льготы в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:43 27.11.2025

Субсидия в размере не менее 100 тысяч рублей на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям предоставляется льготным категориям граждан. Кроме того, можно оформить льготный кредит под 3% годовых. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.

По словам профильного министра, на поддержку могут рассчитывать многодетные семьи, люди с низкими доходами, ветераны Великой Отечественной войны и ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также инвалиды I группы и граждане, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Ветераны СВО и члены их семей также имеют право на такую льготу.

Для того, чтобы человек мог получить эту льготу, ему необходимо обратиться в администрацию района, либо городского округа, в структурное подразделение, которое занимается социальной защитой. Подать необходимый пакет документов. Людям доводят финансирование, порядка 100 тысяч рублей. Также есть меры социальной поддержки в виде кредитной программы под 3% годовых для этих же льготных категорий граждан, – заявил Владимир Воронкин.

По информации главы Минтопэнерго, в Крыму за десять лет газифицированы больше ста населенных пунктов, только в этом году голубое топливо провели к семи селам.

Узнайте больше:  В Крыму разработали форму иска для получения компенсации за ущерб от блокад Киева

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Крым и Севастополь в этом году получат из федерального бюджета 44 миллиона рублей по программе социальной газификации. В общей сложности правительство направит в регионы 1 млрд рублей на эти цели.

Программа социальной газификации работает с 2021 года. Начиная с февраля 2023 года государство частично субсидирует льготникам расходы по проведению газа по участку и подключению его к дому.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 21

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.