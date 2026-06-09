Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Где 9 июня можно заправиться в Севастополе без QR-кодов
Новости Республики

Где 9 июня можно заправиться в Севастополе без QR-кодов

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 15:18 09.06.2026

На четырех АЗС Севастополя во вторник, 9 июня, можно заправиться без QR-кодов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

На четырех АЗС «ТЭС» в Верхнесадовом, Гончарном, Орлином и на Северной стороне сегодня в течение дня смогут заправиться жители близлежащих районов, отдаленных сел и деревень без QR-кодов. Идем на такую меру, так как на этих АЗС сформирован хороший запас, — сообщил губернатор.

Он назвал адреса:

Узнайте больше:  В Крыму около 40% средств от национализации имущества ушли на СВО
  • в Верхнесадовом — улица Севастопольская, 32/1;
  • в Орлином — улица Владимира Тюкова, 85а;
  • на Северной стороне — улица Челюскинцев, 65;
  • в Гончарном — автодорога Симферополь-Ялта-Севастополь, 137км.

Михаил Развожаев подчеркнул, что лимит на топливо не изменился и составляет 20 литров.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 4

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.