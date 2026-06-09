Где 9 июня можно заправиться в Севастополе без QR-кодов

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На четырех АЗС «ТЭС» в Верхнесадовом, Гончарном, Орлином и на Северной стороне сегодня в течение дня смогут заправиться жители близлежащих районов, отдаленных сел и деревень без QR-кодов. Идем на такую меру, так как на этих АЗС сформирован хороший запас, — сообщил губернатор.

На четырех АЗС Севастополя во вторник, 9 июня, можно заправиться без QR-кодов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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