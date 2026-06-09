Где 9 июня можно заправиться в Севастополе без QR-кодов

На четырех АЗС Севастополя во вторник, 9 июня, можно заправиться без QR-кодов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
На четырех АЗС «ТЭС» в Верхнесадовом, Гончарном, Орлином и на Северной стороне сегодня в течение дня смогут заправиться жители близлежащих районов, отдаленных сел и деревень без QR-кодов. Идем на такую меру, так как на этих АЗС сформирован хороший запас, — сообщил губернатор.
Он назвал адреса:
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в Верхнесадовом — улица Севастопольская, 32/1;
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в Орлином — улица Владимира Тюкова, 85а;
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на Северной стороне — улица Челюскинцев, 65;
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в Гончарном — автодорога Симферополь-Ялта-Севастополь, 137км.
Михаил Развожаев подчеркнул, что лимит на топливо не изменился и составляет 20 литров.
источник: РИА Новости Крым
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