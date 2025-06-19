Где бесплатно заниматься спортом в Севастополе

Для жителей Севастополя в рамках проекта «Спорт в каждый двор» проходят бесплатные занятия во всех районах города на 19 локациях: 12 универсальных спортивных внутридворовых площадках, шести физкультурно-оздоровительных комплексах открытого типа и в фиджитал-центре под руководством опытных инструкторов и педагогов. Об этом сообщил начальник управления спорта Сергей Резниченко во время прямого эфира в группе Правительства Севастополя в социальной сети Вконтакте.

Для всех желающих в возрасте от 5 до 79 лет организованы занятия — общая физическая подготовка, большой теннис, веселые старты, мини-футбол, баскетбол, стритбол, волейбол, пионербол, подвижные игры, фитнес, бадминтон, настольный теннис и тег-регби.

Этот проект реализуется с 2018 года, мы делаем все для того, чтобы физкультура и спорт становились доступнее — площадки рядом с домом, занятия бесплатные и необходимый инвентарь для занятий также предоставляется. Радует, что севастопольцам нравится проект, за предыдущий год инструкторы провели порядка 6 тысяч занятий, а занятия посетили более 50 тысяч человек. Сейчас в проекте задействовано 23 профессиональных инструктора по спорту, есть различные активности во всех районах города, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления спорта Сергея Резниченко.

С расписанием занятий можно ознакомиться в группе «Спорт в каждый двор|Севастополь» ВКонтакте.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя