Где безопасно и организованно окунуться в море на Крещение в Большой Ялте

Сегодня мы рассказывали о местах, подготовленных для крещенских омовений в Крыму (читать ЗДЕСЬ). Подробнее – о том, где в праздник Крещения Господня можно окунуться в море в Большой Ялте.

По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, в Ялте, Алупке и нескольких поселках Большой Ялты на праздник Крещения можно будет провести омовения в морской воде в специально оборудованных для этого местах.

Проверим морское дно, в воде будут находиться спасатели, а на берегу — сотрудники МЧС, полиции и «скорой медицинской помощи, — отметила Янина Павленко.

19 января после Божественной литургии и Великого освящения воды, от собора Александра Невского пройдет крестный ход на набережную Ялты к часовне Новомучеников и Исповедников Российских, где с 12:00, после освящения морской воды, можно будет окунуться в море. Здесь же установят палатки для переодевания, угостят горячим чаем, конфетами и печеньем, а все желающие смогут принять участие в турнире по гиревому спорту.

Омовения в крещенской воде пройдут также на пляжах в Гурзуфе, Гаспре и Алупке. В Алупке крестный ход пройдёт от храма Архангела Михаила и храма Александра Невского по Дворцовому шоссе к «детскому пляжу», где в 12:00 состоится молебен и освящение морской воды. Для всех будут приготовлены горячие напитки, гороховый суп, каша.

В Гаспре с 12:00 до 15:00 будет свободный проезд через территорию санатория «Родина» к пляжу «Рубикон», где в 12:30 состоится молебен и купания. Всех бесплатно угостят горячим травяным чаем и ухой.

В Гурзуфе крестный ход от Свято-Успенского храма по ул. Ленинградской на набережную начнется в 10:40, организованные купание пройдут на пляже «Комета». Здесь также будут угощения — горячие напитки, пирожки и каша с мясом.

Прошу ялтинцев и гостей города заходить в море только в указанных местах и внимательно отнестись к своему здоровью – оценить самочувствие и физические возможности. Пусть праздник принесет каждому духовное очищение, а всем нам – мир и благоденствие, — отметила глава администрации города Янина Павленко.

Фото и материалы: отдел информационной политики администрации Ялты.