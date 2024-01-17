МЧС Крыма утвердило 20 мест для организованных крещенских омовений

19 января православные отмечают праздник Крещение Господне. По традиции в этот день верующие массово совершают обряд омовения в открытых водоёмах. По словам главы МЧС Крыма Сергея Садаклиева, определение таких мест возложено на руководителей органов местного самоуправления, а обеспечение безопасности конечно же является прямой обязанностью спасательных формирований.

На текущий момент имеется информация о 20 местах крещенских омовений. В этом году за оказанием содействия непосредственно к спасателям ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» обратились администрации городов Евпатории, Судака, Ялты, Алушты и Феодосии. Сотрудниками Учреждения совместно с представителями регионального отделения ООО «РОССОЮЗСПАС» будет организовано патрулирование в местах, где традиционно совершаются омовения, — сообщил министр ЧС РК.

Он также добавил, что во всех санкционированных для проведения обряда местах будет организовано дежурство спасателей, специалистов ГИМС, бригад скорой помощи, представителей правоохранительных органов и местных органов власти.

В воде будут находиться профессиональные водолазы. Отмечу, что список мест может меняться в зависимости от погодных условий на морском побережье: в условиях шторма мероприятия будут запрещены, — подчеркнул Сергей Садаклиев.

В свою очередь сотрудники «Пожарной охраны Республики Крым» в сельской населенной местности обеспечат безопасность проведения праздничных служб. Всего в обеспечении безопасности крещенских купаний ежегодно от РСЧС Республики Крым задействовано от 500 до 1000 человек.

Список мест, для организованных мероприятий:

Симферопольский район

— пгт. Гвардейское, ул. Набережная 12 (храм всех Крымских святых) с 10:00 до 15:00 19.01.

— с. Мирное, водоем, переулок Урожайный, (храм Воскресения Христово) с 08:00 до 11:00 19.01.

Белогорский район

— с. Тополевка «Свято-Троице-Параскевиевский Топловский женский монастырь» (купель св. Параскевы) с 18:00 18.01. по 03:00 19.01.

Бахчисарайский район

— с. Скалистое, мраморное озеро «Православный приход храма Рождества Пресвятой Богородицы» с 18:00 18.01. по 03:00 19.01.

Ялта

— пгт. Гаспра пляж «Рубикон» с 10-00 до 14:00 19.01.

— г. Ялта набережная им. Ленина, район часовни с 10:00 до 16:00 19.01.

— пгт. Гурзуф, пляж «Комета» с 10:00 до 14:00 19.01.

— г. Алупка «Детский пляж» с 12:00 до 16:00 19.01.

Алушта

— с. Малореченское пляж с 18:30 до 19:00 18.01.

— г. Алушта городской пляж с 09:00 до 09:30 19.01.

Керчь

— Городская набережная г. Керчь, ул. Адмиралтейский проезд, 15 с 09:00 до 13:00 19.01.

Феодосия

— Набережная Десантников, пляж ООО «Рилка», между 2-3 бунами с 11:00 до 15:00 19.01.

— с. Береговое, на территории пляжа «Бора-Бора» с 11:00 до 15:00 19.01.

— пгт. Коктебель, ул. Набережная, р-н кафе «Камелот» с 11:00 до 15:00 19.01.

Судак

— г. Судак, ул. Набережная Городской пляж с 12:00 до 14:00 19.01.

— с. Прибрежное, ул. Набережная Поселковый пляж с 10:00 до 11:00 19.01.

Евпатория

— г. Евпатория, ул. Симферопольская 99-Б Пляж «Оазис» с 12:00 до 14:00 19.01.

Сакский район

— пгт. Новофёдоровка Муниципальный пляж «Палуба» с 11:00 до 13:00 19.01.

Саки

— г. Саки, ул. Морская 8 Пляж санатория «Полтава-Крым» с 12:00 до 14:00 19.01.

Нижнегорский район

— Купель Святого Луки Крымского на побережье озера Сиваш в районе с. Изобильное с 11:00 до 13:00 19.01.