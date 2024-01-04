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Где и для каких целей используется резиновая крошка, созданная из старых покрышек
фото: pikist.com

Где и для каких целей используется резиновая крошка, созданная из старых покрышек

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 20:02 04.01.2024

Резиновая крошка – ценное сырьё, которое сегодня стало особенно актуальным. Получают его посредством переработки различных резинотехнических изделий, среди которых самыми распространёнными считаются автомобильные покрышки. Из полученного в результате материала производители формируют востребованные бесшовные покрытия и специальную плитку. В качестве основы для подобной смеси выступает эластичный наполнитель, благодаря которому как раз и сводится к нулю вероятность травматизма на полученной поверхности.

Резиновая крошка активно используется с целью формирования стойких покрытий на различных объектах, к числу которых относятся:

  • помещения производственного назначения;
  • спортивные и детские площадки;
  • расположенные рядом с дорогами тротуары;
  • территория, расположенная в непосредственной близости с искусственным водоёмом.

Низкая теплопроводность гранулята позволяет использовать его в качестве альтернативы популярным теплоизоляционным материалам для кровли. Крошка подобного типа позволяет сформировать практически любой узор или рисунок, а потому она находит применение в таком направлении, как ландшафтный дизайн. Одними из самых важных свойств такого материала остаются повышенная износостойкость и прочность на разрыв, достаточно просто строго соблюдать технологию укладки для того, чтобы покрытие служило на протяжении длительного срока – более 10-15 лет.

Плюсы резиновой крошки из автомобильных покрышек

Такой материал в последнее время стал особенно востребованным благодаря своим исключительным характеристикам. Такой гранулят, несмотря на повышенную эластичность, даже под воздействием внушительных нагрузок не сминается. Кроме того, он не впитывает влагу и отлично защищён от разложения при взаимодействии с кислотами и щелочами. Впрочем, на этом плюсы такого материала не заканчиваются, среди таковых стоит также отметить:

  • Термостойкость, благодаря которой покрытие не подвержено деформации даже в зимний период и в самое жаркое лето. Максимальной температурой эксплуатации считается 60°C.
  • Привлекательный внешний вид. В процессе производства смеси, предназначенной для формирования бесшовных покрытий, применяются только красители синтетического происхождения, благодаря которым можно создавать на поверхности любые узоры и рисунки.
  • Возможность предотвратить травматизм, чему способствует эластичная структура такого материала.
  • Водоотталкивающие характеристики, позволяющие использовать покрытие из резиновой крошки даже на открытых площадках.

Утилизация покрышек с целью последующей переработки в резиновую крошку – дело, безусловно, нужное и полезное. Этим и объясняется востребованность услуг специализированных предприятий, где все манипуляции проводятся по правилам.

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