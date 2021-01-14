Где и как в Севастополе можно будет совершить крещенские купания

19 января православные верующие отметят церковный праздник – Богоявление, или Крещение Господне. Ему сопутствуют чин великого освящения воды и крещенские купания – в Севастополе они, традиционно, совершаются в морской акватории. Безопасность граждан в ходе проведения данных обрядов будут обеспечивать сотрудники МЧС России.

Купаться необходимо только в специально отведённых местах, окунаться в воду у берега, не заплывая на глубину. В Севастополе для крещенских купаний в 2021 году оборудуется семь мест. В частности, спасатели МЧС будут дежурить на побережье Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» и на Городском пляже Балаклавы. Кроме того, будут задействованы автомобильная техника и плавсредства ведомства, — отмечает начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по городу Севастополю младший лейтенант Мария Тимошенко.

В местах организованного купания, говорят в чрезвычайном ведомстве, граждане, принимающие участие в омовениях, смогут получить первую медицинскую помощь в случае переохлаждения и других нештатных ситуаций. Кроме того, морское дно на оборудованных территориях в предпраздничные дни будет исследовано водолазами МЧС: все подозрительные и травмоопасные предметы будут удалены. Однако многое зависит и от сознательности самих купающихся. Чтобы максимально обезопасить себя и своих близких во время зимних омовений, необходимо строго придерживаться следующих правил:

Подходить к месту купания нужно в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви. Перед погружением обязательна разминка: чтобы разогреть мышцы, побегайте 10–15 минут. Охлаждаться следует постепенно: сначала надо снять верхнюю одежду, через несколько минут – обувь, затем раздеться по пояс. Можно предварительно нанести на кожу жирный крем или оливковое масло – это предотвратит резкую потерю тепла. До купания ни в коем случае нельзя употреблять алкогольные напитки – спиртное даёт лишнюю нагрузку на сердце и способствует быстрому переохлаждению, от курения также лучше воздержаться. Не стоит погружаться в холодную воду с головой – это может спровоцировать сужение сосудов головного мозга, что чревато крайне опасными последствиями, — говорит Мария Тимошенко.



Велика вероятность, что крещенские морозы не обойдут наш южный регион стороной. Всем, кто решится искупаться в праздничный день, нужно помнить: не рекомендуется находиться в воде дольше одной минуты. После купания следует вытереться, надеть сухую тёплую одежду. Поддержать ресурсы организма можно горячими напитками, положительными эмоциями и физической активностью – потому не стоит долго отдыхать на берегу, хорошей альтернативой может стать приятная пешая прогулка.