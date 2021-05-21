Где именно в Крыму построят два новых водохранилища, о которых говорил Аксёнов

Два новых водохранилища в Крыму, которые будут питать Симферополь и Алушту построят в район сел Лозовое и Солнечногорское. Ранее Глава РК Сергей Аксёнов сообщал:

Будут построены дополнительные водохранилища в Симферополе на 15 млн. кубометров и в Алуште на 8 млн. кубометров. Мы сейчас сделаем технико-экономическое обоснование.

Сегодня вице-премьер РК Евгений кАбанов уточнил их локацию, но все еще не назвал сроки строек.

Первое водохранилище предлагается построить на территории бывшего карьера по добыче щебня в районе поселка Лозовое, второе – около поселка Солнечногорское под Алуштой, — цитирует РИА Новости Кабанова.