Где именно завтра отключат газ в Симферополе: адреса и… условие подключения

7 декабря в Симферополе ряд улиц и переулков останется без газа. Причина – подключение сетей.

В связи с проведением работ по подключению вновь построенного газопровода диаметром 325 мм… на территории ГРС-1 (г. Симферополь, ул. Станционная, 63) будет прекращена подача газа населению, — сообщает ГУП РК «Крымгазсети».

С 8:00 до 16:00 газ отключат по следующим адресам:

— ул. Маркевича (10 абонентов частного сектора);

— ул. Планеристов (25 абонентов частного сектора);

— ул. Западная (20 абонентов частного сектора), №10 Б, № 10 В № 8 (МКД);

— ул. Москалева (30 абонентов частного сектора);

— пер. Крутой (30 абонентов частного сектора), пер. Крутой, 40 (МКД);

— ул. Альпинистов (40 абонентов частного сектора);

— ул. Туристов (45 абонентов частного сектора), № 8, № 6, № 8/5, №5, № 8/5/1, № 22 (МКД);

— пер. Альпинистов, 6/37 (МКД);

— пер. Туристов (45 абонентов частного сектора);

— ул. Проводников (70 абонентов частного сектора);

— пер. Проводников (70 абонентов частного сектора);

— ул. Москалева (30 абонентов частного сектора);

— ул. Ухтомского (60 абонентов частного сектора);

— пер. Ухтомского (45 абонентов частного сектора);

— ул. Генова (20 абонентов частного сектора).

Однако для подключения газа есть одно важное условие.

Пуск отключенных абонентов будет производиться 7 декабря с 16:00 при условии доступа работников Симферопольского УЭГХ во все отключенные квартиры и частные домовладения для осмотра газового оборудования и проверки газопровода на плотность, — уточнили на предприятии.