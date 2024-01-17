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Где можно безопасно совершить традиционные крещенские омовения в Севастополе

Где можно безопасно совершить традиционные крещенские омовения в Севастополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:29 17.01.2024

К празднику Богоявления – или Крещения Господня в Севастополе оборудуют 10 мест для купания. Безопасно окунуться можно будет в следующих установленных местах:

— акватория бухты Карантинной – на территории Херсонеса Таврического;
— пляж «Омега»;
— пляж «Хрустальный»;
— пляж «Городской» в Балаклаве;
— побережье в районе причала № 286 в бухте Казачьей;
— берег микрорайона Радиогорка;
— набережная гарнизонного пляжа поселка Кача.

Причём на пляже «Хрустальный», в посёлке Кача и в бухте Казачьей совершить купание можно будет и в ночное время. Кроме того, обеспечиваться безопасность будет на побережье вблизи базы отдыха «Звёздный берег», на пляжах посёлков Учкуевка и Андреевка, — уточнили в ГУ МЧС России по г. Севастополю.

Спасатели МЧС России настоятельно рекомендуют верующим погружаться в воду только в специально подготовленных местах, ведь именно там развернут пункты обогрева, а также начеку будут специалисты экстренных служб, способные вовремя прийти на выручку.

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ГУ МЧС России в Севастополе
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