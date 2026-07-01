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Где сейчас купить бензин и дизель в Севастополе
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Где можно купить бензин и дизель в Севастополе 1 июля

Опубликовал: news-parser в Севастополь 11:54 01.07.2026

В Севастополе утром в среду приобрести бензин и дизельное топливо можно на семи автозаправочных станциях. Адреса заправок опубликовал губернатор города Михаил Развожаев. По его данным, заправиться с утра в среду можно по следующим адресам:

  • АЗС 60 Качинское шоссе,2 – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra
  • АЗС 61 Верхнесадовое – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra
  • АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra
  • АЗС 67 улица Хрусталева, 74Г – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra
  • АЗС 84 Столетовский проспект, 5 – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra
  • АЗС 161 Гончарное, улица Дрыгина, 16 – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra
  • АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 — АИ-95 Ultra, ДТ Ultra
Губернатор напомнил об ограничении, которое продолжает действовать в городе: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.

Ранее сообщалось, что в Крыму в ближайшее время появится топливо в свободной продаже примерно на 50 автозаправочных станциях. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пока в регионе в свободную продажу больших объемов топлива не поступит.

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источник: РИА Новости Крым

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